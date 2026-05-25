En un hecho histórico, por la masiva participación, se convirtió la elección de los miembros de la nueva Junta de Acción Comunal (JAC) en el corregimiento Berrugas, jurisdicción del municipio de San Onofre, en el norte del departamento de Sucre.

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Unos 500 habitantes que representan el 90% de las personas habilitadas para participar en la jornada democrática lo hicieron en completa calma y armonía.

La jornada fue acompañada por la personera municipal Karen Meza y unidades de la Policía Nacional que garantizaron la transparencia y la tranquilidad durante la jornada.

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Este proceso fue convocado por el Tribunal de Garantías, elegido por la Asamblea General, ante la omisión del llamado a elecciones por parte del presidente saliente Yeison Blanco Berrío, que llevaba más de 10 años en el cargo.

La nueva Junta quedó conformada por líderes con experiencia y jóvenes comprometidos con cada sector. Como presidente fue electo el periodista y defensor de las causas sociales Edwin Balseiro Torres; en la vicepresidencia Wendy Cabarcas; como secretario Andrés Felipe Gómez; la tesorera es Delcy Mercado Castillo; la vocal es María José Pérez; el fiscal Víctor Arévalo y el delegado Juan Javier Consuegra Bertel.

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“Nuestro compromiso es con la comunidad. Independiente de credo o color político, vamos a trabajar por nuestra tierra. Aquí no hay dueños del poder, hay servicio a la comunidad”, expresó Delcy Mercado Castillo, miembro de la plancha ganadora.