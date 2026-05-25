Alias Alirio, un señalado integrante del grupo armado ilegal ‘Los Norteños’, sería el autor del atentado con una granada que se registró la tarde del pasado viernes en el barrio Camilo Torres, de la ciudad de Sincelejo.

Así lo reportó al caer la tarde de este domingo 24 de mayo el alcalde Yahir Acuña Cardales desde el parque principal del barrio Gran Colombia, en la zona sur, donde junto a la Policía Nacional lideró una actividad enmarcada dentro del Plan Parques, que por demás será sometido a una remodelación para garantizar que la ciudadanía, y en especial los niños, puedan disfrutar de estos espacios.

“Sabemos que alias ‘Alirio’ sería la persona que estaría detrás de ese atentado. No vamos a permitir que los violentos impongan la agenda. Nuestro deber es garantizar la seguridad de la ciudadanía y que la gente se sienta y esté segura”, sostuvo el alcalde.

Atracadores identificados

En este mismo escenario el mandatario de los sincelejanos anunció también que los atracadores en motocicleta que ayer sábado despojaron al pasajero de un taxi del dinero que había retirado de una entidad bancaria en un centro comercial ya están identificados.

“Ya sabemos perfectamente quiénes son y dónde viven. Son cartageneros y viven en el barrio Zaragicilla y vamos por ellos”, anotó Acuña Cardales, que una vez conoció el caso ofreció una recompensa de 20 millones de pesos por información que permitiera identificarlos, individualizarlos y capturarlos.

Durante este evento en Gran Colombia también anunciaron que el CAI de esta zona al igual que otros dos fortalecerán su movilidad con nuevas moto-patrullas destinadas por la Dirección General de la Policía Nacional.