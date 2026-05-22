Más de 2.100 unidades de licor de diferentes presentaciones y referencias fueron incautadas por las autoridades de Sucre en los operativos que realizan contra el contrabando sobre los diferentes ejes viales del departamento.

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El golpe a este delito se produjo en las últimas horas en un puesto de control ubicado en el kilómetro 37, en la vía que conduce de Puerta de Hierro al municipio de Magangué, en Bolívar. Allí, unidades del Batallón de Infantería de Marina No 14 y de la Seccional de Tránsito y Transporte de Sucre que están acantonadas en el municipio de San Pedro, lograron la incautación con apoyo del Grupo Anticontrabando de la Gobernación de Sucre.

La mercancía era transportada en una camioneta de servicio público cuyo conductor al ser requerido por las autoridades, presentó inconsistencias en la documentación que se requiere para el transporte y comercialización de los productos, lo que permite establecer la legalidad de la misma.

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Cortesía Gobernación de Sucre

Los productos avaluados en $91.819.595 fueron dejados a disposición de la Subsecretaría Tributaria de la Gobernación de Sucre donde se adelantará el respectivo proceso sancionatorio administrativo para determinar la legalidad o ilegalidad de la mercancía.

Entre los productos aprehendidos se encuentran variedad de whiskies, entre los que se hallaron marcas como Grand Old Parr de 600,750 y 1.000 ml, Buchanan´s Master y Deluxe de 375, 750 y 1.000 ml, Black and White de 700 y 1000 ml y Johnnie Walker Black y Red Label de 1.750, 1.000 y 700 ml, además de 13 botellas de Tequila Don Julio en diferentes presentaciones, entre otros licores.

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