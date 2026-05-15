El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, resaltó en las últimas horas la reducción en la comisión de delitos que se registra en la ciudad.

Sostuvo que si bien han ocurrido algunos casos, estos siguen siendo cada vez menores que los que hubo antes de su mandato, y se refirió en concreto al año 2023 cuando la ciudad fue una de las 25 más inseguras del mundo.

Reveló que para el 2023 a este período ya se habían registrado en Sincelejo, con denuncias formales, 400 hurtos de celulares, mientras que en este 2026 van 17 casos.

“Nuestras cifras en materia de seguridad son extraordinarias. Hay una reducción en la comisión de delitos en todos los barrios, yo los he recorrido y he evidenciado que ya no hay inseguridad y la ciudadanía así nos lo manifiesta. Hay sectores en los que el 90 % de los vehículos permanecen estacionados en la noche y madrugada fuera de las casas y no les ocurre nada”, narró el mandatario, al tiempo que reconoció que lo que sí existe aún es un problema de percepción y en esto están trabajando.

De otra parte, el alcalde también realiza recorridos en compañía de la fuerza pública por los parques y lugares emblemáticos de la ciudad con el fin de consolidar su plan de recuperación.

Ante esto envió un mensaje contundente a quienes han tomado la Plaza de Majagual como un lugar para el consumo de estupefacientes y como letrina pública. Les advirtió que de ser sorprendidos serán llevados ante la justicia para responder.

Anunció que en esa plaza habrá presencia policial permanente, y también será recuperado el llamado Parque de los Periodistas y de los alrededores del cementerio de Sincelejo.

“El tema de la seguridad en Sincelejo es un logro histórico que no solo se debe al alcalde sino a la fuerza pública con la que hemos trabajado sin parar desde el día uno de mi gobierno porque es una de nuestras banderas, pero también necesitamos de la corresponsabilidad de la ciudadanía porque es un tema que a todos nos involucra”, puntualizó el mandatario de los sincelejanos.