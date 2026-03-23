En el marco de una sesión más de preparación de los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Juegos Deportivos Paranacionales Córdoba–Sucre 2027 que se llevó a cabo en Montería el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, le reportó a la ministra del Deporte, Patricia Duque, que la ciudad se alista para realizar el Mundial de Sóftbol masculino sub 23.

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El evento internacional que por primera vez se realiza en Colombia y que tiene como sede a Sincelejo, se desarrollará entre el 25 de abril y el 3 de mayo.

Una docena de selecciones de diversas partes del mundo han confirmado su participación, entre ellas Japón, Australia y Argentina que son potencia en este deporte.

De otra parte, la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) confirmó que está abierto el proceso de acreditación de medios de comunicación para la Copa Mundial de Sóftbol Masculino Sub-23 2026ñ

“Todos los miembros de la prensa locales, nacionales e internacionales ahora pueden solicitar la acreditación utilizando la plataforma oficial de acreditación de medios online de la WBSC en my.wbsc.org. La fecha límite para registrarse es el 18 de abril”, indicó la organización.

Una vez enviada la solicitud, los medios recibirán un correo electrónico automático confirmando su recibido; los medios que planeen cubrir el evento de forma remota deben contactar al Departamento de Medios de la WBSC en media@wbsc.org. Otro mensaje automático indicará un “cambio de estado” en la solicitud de acreditación.

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Los miembros de la prensa podrán verificar el estado de su solicitud después de la fecha límite del 18 de abril accediendo a my.wbsc.org y haciendo clic en “buscar su acreditación” en la parte superior derecha de la página. Luego deberán ingresar su nombre, apellido y dirección de correo electrónico.

Según la WBSC, solo los titulares de derechos de los partidos correspondientes podrán transmitir imágenes de juego (audio y/o video) de los eventos de la WBSC.

Las acreditaciones para medios sin derechos (NRH) otorgan acceso a los entrenamientos oficiales, partidos y ceremonias de apertura y clausura.

Otorgarán acreditaciones según categorías específicas (prensa, fotógrafo, radio y TV, medios de equipo), y el acceso al estadio se concederá en consecuencia.

Los fotógrafos, equipos de TV sin derechos (NRH) y medios de equipo deberán llevar los chalecos oficiales de medios proporcionados por la WBSC.

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La segunda edición de la Copa Mundial de Sóftbol Masculino Sub-23 de la WBSC se disputará en los estadios 20 de Enero y Eduardo Porras Arrázola, en Sincelejo.

Los equipos iniciarán el torneo con una fase de grupos (todos contra todos) así:

Grupo A: N.º 1 Japón, N.º 3 Argentina, N.º 7 Nueva Zelanda, N.º 9 Chequia, N.º 13 Colombia (anfitrión) y N.º 14 Sudáfrica.

Grupo B: N.º 2 Venezuela, N.º 4 Canadá, N.º 6 Australia, N.º 8 México, N.º 10 Singapur y N.º 19 Dinamarca.

Los tres primeros clasificados de cada grupo avanzarán a la Súper Ronda. La final está programada para el domingo 3 de mayo.