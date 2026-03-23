Los disparos de un arma de fuego propiciados por un sujeto interrumpieron la tranquilidad de varias personas que se encontraban departiendo en una cantina de nombre ‘Las Divas’, en la zona céntrica de La Loma de Calentura, municipio de El Paso.

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Este hecho de sangre sucedió la madrugada de este lunes festivo, cuando el individuo disparó de manera indiscriminada en contra de varias personas que se encontraban en diferentes mesas disfrutando de una cerveza y la alta música que retumbaba en el lugar.

Algunos de los presentes alcanzaron a salir corriendo, otros se quedaron inmóviles en las sillas observando todo lo que sucedía, mientras que tres fueron las víctimas.

La peor parte fue para un hombre identificado como José Guillermo Ruiz Bastidas, de 40 años, quien murió en el sitio a causa de varios impactos de arma de fuego.

Dos hombres más resultaron gravemente heridos y fueron trasladados al Hospital Materno Infantil, en la misma localidad e iban a ser remitidos a otra clínica de mayor complejidad.

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Todo este suceso quedó registrado en la cámara de seguridad del establecimiento comercial y ahora las imágenes se convirtieron en una de las pruebas para las autoridades a fin de esclarecer los móviles del hecho y dar con el responsable.

Versiones preliminares señalaron que el individuo no actuó solo ya que a las afueras de la cantina lo esperaba otro hombre a bordo de una motocicleta en la que huyeron.