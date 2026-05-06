En el Reguardo Menkwe, Misaya y La Pista, de la Serranía del Perijá, fue el escenario escogido por el pueblo yukpa para llevar a cabo el Segundo Encuentro de Parteras de este pueblo indígena.

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La jornada, desarrollada en jurisdicción de Codazzi, congregó a 35 parteras de tres asentamientos con el objetivo de unificar criterios de seguridad médica y conocimientos milenarios en la atención del parto.

Este encuentro se centró en la implementación de un modelo de salud intercultural, donde el intercambio de experiencias permitió a las asistentes robustecer sus capacidades para la atención de gestantes; con el propósito que los nacimientos en el territorio no solo respeten la cosmovisión indígena, sino que cumplan con protocolos de seguridad que protejan la vida de la madre y el recién nacido.

Durante la actividad, la EPSI Dusakawi realizó la entrega formal de instrumental y suministros médicos esenciales, incluyendo tijeras quirúrgicas, clamps, compresas y guantes. Estos insumos son vitales para garantizar condiciones de asepsia en las zonas de difícil acceso, donde la labor de la partera es la primera línea de respuesta sanitaria.

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Con este encuentro el pueblo Yukpa preserva sus prácticas propias mientras se adapta a las herramientas de la medicina occidental.