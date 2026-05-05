La inseguridad que azota a Valledupar, con atracos a mano armada, cobró la vida de un ciudadano que se dedicaba al comercio. Se trata del tendero Jhon Alexander Rojas Díaz, de 39 años, quien regresaba del Mercado Público a la tienda de víveres y abarrotes de su propiedad cuando fue abordado por dos sujetos motorizados.

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Al parecer, estos individuos lo venían siguiendo y al llegar a la carrera 5 con calle 24-25, del barrio Villa Clara, donde tenía su negocio, lo intimidaron con arma de fuego para despojarlo de sus pertenencias, presuntamente un anillo de oro.

Suministrada

Este hecho sucedió a tempranas horas de este martes 5 de mayo y de acuerdo con el relato de una familiar del occiso, al percatarse del atraco Rojas Díaz intentó defenderse y su hermana también tuvo la intensión de ayudarlo, pero al ver que eran dos delincuentes armados, se llenaron de temor, hasta que uno de los atracadores le propinó los disparos.

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“Yo salí a ayudarlo, pero no fue posible, me quedé parada en la reja porque esos hombres estaban armados, enchaquetados y con capuchas en los rostros. A mi hermano sí lo venían siguiendo porque eso se ve en las cámaras de seguridad, ahora nosotros lo que queremos es que se haga justicia y que capturen a esos delincuentes”, contó una hermana del fallecido.

Jhon Alexander fue trasladado de inmediato a la Clínica Pediátrica Simón Bolívar, pero los disparos en la cabeza y abdomen fueron mortales.

Tras los hechos, en el barrio llegaron varias patrullas de la Policía Metropolitana y funcionarios de la Sijín para realizar las investigaciones preliminares. Aún no hay capturas.