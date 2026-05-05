Peritos que participaron en la autopsia de Diego Armando Maradona coincidieron este martes durante la séptima audiencia del juicio por su fallecimiento en que el exfutbolista no tuvo una muerte súbita, sino que atravesó un proceso de deterioro progresivo con signos de una agonía prolongada.

Leer también: “Si queremos pasar, tendremos que ser más competitivos que nunca”: Luis Enrique

El médico forense Federico Corasaniti, uno de los que examinó el cuerpo sin vida de Maradona el 25 de noviembre de 2020, afirmó que el astro presentaba “signos de edema generalizado” y descartó de forma categórica una muerte repentina: “Súbito esto no puede ser”.

El especialista explicó que el edema implica la acumulación de líquido en el organismo por fallas en órganos como el corazón, el riñón o el hígado, y sostuvo que Maradona tuvo una “agonía exteriorizada”.

Entre los hallazgos, mencionó la presencia de un “falso hongo de espuma” en la boca, un signo asociado a las víctimas de ahogamiento, que en este caso se produjo por “la mezcla de aire y líquido en las vías respiratorias”, debido a un edema pulmonar que dificultaba la respiración.

En la autopsia también se detectó que el corazón pesaba 503 gramos, casi el doble de lo habitual, además de presentar múltiples patologías, como fibrosis, infiltración grasa y daños en las fibras musculares.

Sobre este punto, Corasaniti relativizó los argumentos de la defensa del médico Leopoldo Luque, uno de los principales acusados, que en una de las primeras audiencias había cuestionado ese dato con bibliografía internacional: “Son tablas del hemisferio norte, donde la gente es más alta y más pesada”, señaló.

Por su parte, la médica histopatóloga Silvana De Piero detalló en la audiencia de este martes que los estudios confirmaron un cuadro de cirrosis hepática y daño renal.

“El hígado tenía una patología, un sufrimiento compatible con cirrosis. El riñón también estaba dañado, con lesiones que se desarrollan tanto en meses como en horas”, explicó.

Los peritos coincidieron además en que el corazón presentaba coágulos compatibles con “períodos agónicos prolongados” y que los pulmones mostraban signos de asfixia por acumulación de líquido, un proceso que, según indicaron, “se produce en días”.

Otro dato relevante fue la ausencia de contenido gástrico en su estómago, un dato que contradice la información que allegados del ídolo argentino transmitieron al primer médico que acudió al domicilio, al que aseguraron que Maradona “había desayunado y se había vuelto a dormir”.

La Fiscalía sostiene que estos elementos refuerzan la hipótesis de que el exfutbolista pasó varias horas sin controles médicos antes de fallecer en su domicilio.

Este martes también declaró el bioquímico Ezequiel Ventosi, quien analizó las muestras de sangre de Maradona tomadas tras el fallecimiento y precisó que dieron negativo para alcohol o drogas de abuso.

El juicio, que se desarrolla en los tribunales de San Isidro, busca determinar la responsabilidad de siete profesionales de la salud acusados de homicidio con dolo eventual por la muerte del exjugador en noviembre de 2020.

Además de Luque, son juzgados en este proceso la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicoanalista Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.