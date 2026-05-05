El defensa Jonathan Tah considera que la clave del partido de este miércoles entre su equipo, el Bayern Múnich, y el PSG, de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, “estará en ganar los duelos individuales y los segundos balones”.

Leer también: Raúl Giraldo, presidente del Medellín, presenta disculpas y anuncia: “Daré un paso al costado”

“Ellos tienen una movilidad extrema, como nosotros. Lo más importante es ser agresivos, ganar duelos individuales y segundos balones”, destacó Tah en conferencia de prensa.

Al ser preguntado sobre el planteamiento ofensivo del Bayern, muchas veces en detrimento de la seguridad defensiva, dijo que es la forma de jugar del equipo y que no cambiará.

“Es nuestra forma de jugar que nos llevado a donde estamos. No va a cambiar. Queremos jugar fútbol ofensivo. Es algo exigente para los defensas, pero también para los delanteros, que muchas veces tienen que retroceder mucho para ayudar a defender”, respondió.

Leer más: Everton 3, Manchester City 3: los de Guardiola dejan puntos vitales en la Premier

Sobre el partido de ida, que ganó el PSG por 5-4, el internacional alemán afirmó que nunca había vivido un duelo así en el campo.

“Al final hubo una sensación extraña. Están los goles que hicimos al final, el haber vuelto al partido. Pero, por otro lado, piensas que es un desastre, que hemos encajado cinco goles. Creo que el resultado refleja que fue un partido en el que pasaron muchas cosas y que no fue malo de ninguno de los dos lados”, destacó.

“Hubo mucha calidad individual. Yo nunca había vivido un partido así en el campo”, subrayó.

Leer también: Luis Javier Suárez se luce en la goleada del Sporting

De cara a la vuelta, Tah dijo que su equipo deberá, sobre todo, evitar los contragolpes del PSG: “Hay que ver cómo puedes evitar caer en situaciones en las que tienes que correr demasiado hacia atrás y ver cómo se pueden evitar antes”.

“También se pueden mejorar algunos detalles para generar más peligro”, agregó.