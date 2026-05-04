Continúa la crisis en el Deportivo Independiente Medellín (DIM). Después de la eliminación en la Liga I, tras perder 2-1 ante Águilas Doradas, el domingo pasado en el estadio Atanasio Girardot, cayeron rayos y centellas de la hinchada y la prensa sobre los jugadores y, principalmente, sobre los dirigentes, encabezados por Raúl Giraldo.

El máximo accionista del ‘Poderoso’, en medio de los insultos de la afición luego de la derrota, hizo gestos de provocación como sacar billetes y mostrarlos hacia la tribuna, lo cual generó mayor enojo e indignación entre la fanaticada, que ya estaba lo suficientemente decepcionada y golpeada por los pésimos resultados del equipo.

El otro video de Raúl Giraldo mostrándole billetes a la hinchada del @DIM_Oficial



Mañana mismo debería estar vendiendo ese equipo, qué vergüenza; qué forma tan grotesca y ordinaria de reírse e insultar al hincha.



Se nos ríen en la cara y nada pasa. pic.twitter.com/dSYidUQ9bf — Sebastián (@SebastianDIM25) May 4, 2026

El comportamiento de la cabeza visible de la directiva del DIM, causó algunos desmanes en el estadio y gran revuelo en las redes sociales, donde le exigieron la renuncia Giraldo.

Tras la eliminación del Independiente Medellín, Raúl Giraldo (presidente del club) totalmente borracho y provocando a la hinchada de su club. Una vergüenza. pic.twitter.com/gSsgXV9UYS — Barra Brava (@barrabrava_net) May 3, 2026

Este lunes, ya sereno y en frío, grabó un video presentando disculpas, comunicando que decide alejarse del mando de la escuadra paisa y sus intenciones de vender las acciones que están a su nombre.

“Este mensaje es para ofrecerles disculpas por mi mal comportamiento en el partido contra Águilas. Esta no es mi forma de actuar. Siempre he tenido respeto por una hinchada tan valiosa que son mis hermanos, que siempre he estado pendiente de ellos, que los he valorado, que toda la vida he estado pendiente porque esta institución sea grande. Desde mis inicios de campesino de origen antioqueño, soñé con ser alguien en el Medellín, y llevo 12 años trabajando para que esta institución eche para adelante”, comentó Giraldo en la publicación multimedia.

“Mil disculpas. Por este motivo daré un paso a un costado buscando que llegue alguien con muchas ideas para que esta institución siempre sea grande a nivel internacional. Mil y mil disculpas, y seguiremos muy pendientes de este gran Deportivo Independiente Medellín”, concluyó Giraldo.

Palabras de José Raúl Giraldo Gómez pic.twitter.com/N0om1gISRx — DIM (@DIM_Oficial) May 4, 2026

Un minuto después de la emisión del video, el DIM publicó un comunicado en el que confirma que Raúl Giraldo presentó su dimisión a la presidencia de la institución.

“Desde la institución reconocemos que las reacciones del máximo accionista no corresponden a los valores, el respeto ni a los estándares de conducta que históricamente han caracterizado al club y a su relación con la hinchada. Asimismo, es importante señalar que dicha actuación no refleja el comportamiento habitual del propio máximo accionista”, se expresa en el primer punto del comunicado.

“En coherencia con lo anterior, informamos que el máximo accionista ha reconocido que su actuar no fue adecuado. Como medida responsable y priorizando el bienestar institucional, ha decidido renunciar a la representación legal del club, determinación que fue analizada y aceptada por la Junta Directiva, con el objetivo de permitir que la organización continúe su gestión con serenidad, estabilidad y enfoque en sus objetivos deportivos y organizacionales”, añadió.