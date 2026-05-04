En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación citó a una audiencia de imputación de cargos a Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro, por el delito de violación de datos personales.

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La audiencia se llevará a cabo el próximo 12 de mayo, donde habría además imposición de medida de aseguramiento. Así lo dio a conocer a La FM el abogado de Day Vásquez, Alait Freja.

Ojeda será procesada por el presunto delito de acceso abusivo de comunicaciones y violación de datos personales, que habría cometido contra Daysuris Vásquez, exesposa del hijo mayor del presidente y considerada la principal testigo en el proceso que se adelanta contra Petro Burgos.

De acuerdo con el ente acusador, el 6 de marzo de este año, Ojeda habría infiltrado las comunicaciones de Vásquez en medio de la pelea que las llevó a separarse como amigas.

La investigación parte de elementos probatorios hallados en el teléfono celular de Ojeda, incautado durante el operativo de captura de Nicolás Petro en julio de 2023.

Según las indagaciones, tras una extracción forense, los peritos judiciales habrían identificado indicios de que Ojeda accedió de manera irregular a las comunicaciones de Vásquez.

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Cabe recordar que, paralelamente, Day Vásquez también enfrenta un proceso por presunta violación de datos personales contra Laura Ojeda.

Así la situación, el caso daría un nuevo giro ya que la actual pareja de Petro Burgos entraría a ser procesada, mientras que su exesposa, Daysuris Vásquez, sería reconocida como víctima dentro del proceso judicial.

¿Qué dice la defensa de Laura Ojeda?

La defensa de Laura Ojeda ha cuestionado la validez de dicha información extraída, y solicitó la exclusión del material del proceso judicial.

Asimismo, sus abogados sostienen que la evidencia carece de legalidad y advirtieron que, de evidenciarse una vulneración de derechos fundamentales, acudirán a instancias internacionales.