Los jóvenes que prestan servicio militar en Colombia ahora tienen una nueva opción al finalizar su periodo obligatorio como lo es continuar en las Fuerzas Militares de manera voluntaria.

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Esta posibilidad fue habilitada mediante el Decreto 1075 de 2025, expedido por el Ministerio de Defensa, que introduce cambios importantes en la etapa posterior al cumplimiento del deber.

La medida permite que quienes ya hayan completado el tiempo reglamentario que son 12 meses para bachilleres y 18 meses para no bachilleres, puedan solicitar una prórroga para seguir en la institución. Esta extensión no es automática, ya que depende de la disponibilidad de cupos y de las necesidades de cada fuerza.

Esta posibilidad fue habilitada mediante el Decreto 1075 de 2025, expedido por el Ministerio de Defensa, que introduce cambios importantes en la etapa posterior al cumplimiento del deber.

De acuerdo con la normativa, la prórroga solo podrá solicitarse una vez y tendrá una duración mínima de seis meses y máxima de 12 meses. Además, los interesados deberán cumplir con ciertos requisitos, como presentar la solicitud con al menos cuatro meses de anticipación a su licenciamiento, contar con un buen concepto de desempeño por parte de su comandante y no registrar sanciones disciplinarias, penales o administrativas.

Otro punto clave es que el proceso es completamente voluntario. Incluso después de haber solicitado la extensión, el soldado podrá desistir en cualquier momento sin que esto genere sanciones.

Hombres y mujeres colombianos entre 18 y hasta faltando un día para cumplir los 24 años, este es el momento de prestar el servicio militar en el @COL_EJERCITO y vivir un verdadero efecto al ser parte del segundo contingente del 2026. Los esperamos durante mayo en nuestros… pic.twitter.com/FvixmlAMFC — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) May 3, 2026

Durante el tiempo adicional, quienes continúen en el servicio mantendrán los mismos derechos, deberes y beneficios establecidos para el servicio militar regular, lo que garantiza condiciones similares a las que ya conocen dentro de la institución.

Aunque el servicio militar sigue siendo obligatorio para los hombres y voluntario para las mujeres en el país, esta medida introduce un cambio al permitir que la permanencia después del periodo inicial dependa de la decisión personal de cada joven.

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La norma aplica para integrantes del Ejército, la Armada y la Policía, siempre bajo criterios de disponibilidad. El decreto, firmado por el ministro de Defensa, entró en vigencia el 15 de octubre de 2025 y su implementación se extenderá durante 2026 en todo el territorio nacional.

En este contexto, la prórroga se convierte en una alternativa para quienes deseen continuar su formación y experiencia dentro de las Fuerzas Militares, sin que represente una obligación adicional.