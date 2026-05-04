Un brote asociado al hantavirus ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias internacionales, luego de que varios casos fueran detectados en un crucero que navegaba por el océano Atlántico.

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La Organización Mundial de la Salud confirmó al menos una infección, mientras otros pacientes permanecen bajo observación, lo que ha reavivado el interés por este virus poco frecuente pero potencialmente peligroso.

El barco había partido desde Ushuaia, en la región patagónica, y aunque no se ha determinado el lugar exacto del contagio, el episodio coincide con un contexto en el que países como Argentina han reportado muertes recientes asociadas a este virus.

WHO is aware of and supporting a public health event involving a cruise vessel sailing in the Atlantic Ocean. To date, one case of hantavirus infection has been laboratory confirmed, and there are five additional suspected cases. Of the six affected individuals, three have died… pic.twitter.com/SqMAAZzoID — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 3, 2026

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una familia de virus poco común que se transmite principalmente por el contacto con fluidos de roedores infectados, como saliva, orina o heces. Aunque su salto a humanos es raro, puede provocar complicaciones graves cuando la enfermedad progresa.

En sus primeras etapas, los síntomas pueden confundirse con una gripe común, lo que dificulta su detección temprana. Sin embargo, en algunos casos puede evolucionar hacia enfermedades más severas como el síndrome pulmonar por hantavirus o la fiebre hemorrágica con afectación renal.

🇬🇧🇿🇦🇦🇷 A hantavirus outbreak on a cruise ship has left 3 people dead and another in intensive care.



The MV Hondius, a polar expedition vessel carrying around 170 passengers and 70 crew, was sailing from Argentina to Cape Verde when 6 people became ill.



3 have now died,… pic.twitter.com/TshiVVzIuW — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 3, 2026

¿Qué tan peligroso es el hantavirus?

Aunque muchas infecciones no avanzan a fases críticas, los casos más graves pueden tener consecuencias serias. De acuerdo con el Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, cerca del 38% de los pacientes que desarrollan complicaciones respiratorias pueden fallecer.

El riesgo aumenta especialmente en personas con enfermedades preexistentes. A esto se suma que no existe un tratamiento específico contra el virus, por lo que la atención médica se enfoca en aliviar síntomas y brindar soporte clínico.

¿Cómo se contagia el hantavirus?

El contagio suele producirse al limpiar espacios cerrados contaminados con excrementos de roedores, donde las partículas pueden ser inhaladas. También puede darse, aunque con menor frecuencia, por mordeduras.

La transmisión entre personas es extremadamente rara y se ha documentado principalmente en una variante específica conocida como el virus de los Andes, detectado en Suramérica.

Dos escenas. Un mismo mensaje.

En un crucero:

un brote, 3 muertos y casos bajo sospecha por un virus.

que reaparece (Hantavirus ). Un sistema cerrado que falló.



En Guayaquil: ratas en Urdesa, basura acumulada, servicios que ya no responden igual.

Un sistema que se está… pic.twitter.com/XujU0vojRr — F. J.. . (@fjsv1974) May 4, 2026

Los signos pueden aparecer entre una y ocho semanas después del contacto con el virus. Inicialmente incluyen fiebre, dolores musculares y malestar general. Con el avance de la infección, pueden presentarse síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos y, en casos graves, dificultad respiratoria.

Cuando la enfermedad progresa, puede afectar los pulmones o los riñones, siendo la forma pulmonar la más peligrosa por su alta tasa de mortalidad.

La prevención se basa principalmente en evitar el contacto con roedores y sus desechos. En zonas de riesgo, se recomienda limpiar superficies con métodos húmedos para evitar dispersar partículas en el aire, usar guantes y mascarilla, y ventilar bien los espacios cerrados.