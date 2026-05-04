Durante mucho tiempo, quedarse con peluches, juguetes o recuerdos de la niñez se vio como una señal de inmadurez o de vivir atrapado en la nostalgia. Sin embargo, la psicología moderna dice todo lo contrario: mantener estos objetos es, en realidad, una muestra de fortaleza emocional y una herramienta para enfrentar mejor las dificultades de la vida.

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La ciencia ha comenzado a investigar este vínculo de forma seria. Un estudio académico titulado ‘Exploring the Relationship Between Transitional Object Attachment and Emotion Regulation in College Students’, publicado en PubMed Central, analizó el comportamiento de adultos jóvenes.

Los resultados indican que las personas que conservan objetos importantes de su infancia tienen una mayor capacidad de “regulación emocional”. Esto significa que saben manejar mejor lo que sienten y se adaptan con más facilidad a los momentos complicados o situaciones de crisis.

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De acuerdo con los expertos, los recuerdos actúan como un apoyo para superar los momentos difíciles.

A esta capacidad de superar los problemas y salir fortalecido se le llama resiliencia. No se trata de no sufrir, sino de ser capaz de sostener ese dolor, entenderlo y reorganizarse por dentro. En este proceso, los juguetes y recuerdos de la niñez funcionan como anclajes.

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Cuando un adulto atraviesa una etapa de mucho estrés, estos objetos lo ayudan a reconectar con sensaciones de seguridad, cuidado y protección que vivió en el pasado. Es una forma de recuperar la calma interna para seguir adelante.

Adicionalmente, según el estudio, conservar un lazo físico entre el niño que fuimos y el adulto que somos hoy ayuda a que nuestra identidad sea más sólida. Al no sentirse “fragmentada”, la persona tiene una base más firme para resistir la adversidad.

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La psicología del desarrollo explica que los objetos de apego (como esa manta o muñeco favorito) ayudan a los niños a gestionar emociones intensas y soledad. Que ese vínculo siga presente en la adultez no significa que la persona no pueda crecer; al contrario, demuestra que ha integrado su historia personal sin necesidad de negarla.