La artritis reumatoide es una enfermedad crónica en la que el sistema inmunitario ataca por error las articulaciones, provocando inflamación, dolor y rigidez.

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Suele asociarse con la edad pero puede aparecer en cualquier etapa de la vida. Factores como antecedentes familiares, tabaquismo y obesidad aumentan el riesgo.

Estos son los síntomas más comunes en la artritis reumatoide

Dolor en manos, muñecas, pies o rodillas

Hinchazón y rigidez articular

Cansancio persistente

Fiebre leve

Así puede mejorar su calidad de vida con artritis reumatoide

Con el tiempo, también puede generar complicaciones como osteoporosis o nódulos reumatoides. Es clave que mejore la alimentación para reducir la inflamación y tener una dieta equilibrada es uno de los pilares para controlar la enfermedad.

Debe consumir alimentos ricos en fibra como frutas, verduras, legumbres. Priorizar pescados, especialmente los ricos en omega 3 y reducir grasas, azúcares y sal.

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Asimismo, debe hacer ejercicio porque evita el deterioro de las articulaciones. Haga actividad física entre 10 y 30 minutos al día y opte por ejercicios de bajo impacto como nadar o caminar.

También algunas conductas pueden intensificar los síntomas y deben evitarse como fumar, consumir alcohol en exceso, tomar demasiado café y realizar esfuerzos físicos prolongados o cargar peso excesivo.

Para finalizar los expertos le recomiendan dormir bien y mantener rutinas saludables es tan importante como la alimentación o el ejercicio. No puede tener mucho estrés, exponerse al sol y siempre escuchar al cuerpo y respetar sus límites.