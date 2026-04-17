En estos tiempos dormir bien se ha convertido en un desafío por todos los problemas del mundo.

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Para muchas personas, la ansiedad ligada a problemas cotidianos y al constante flujo de información dificulta conciliar el sueño y mantener un descanso reparador.

Expertos en salud mental advierten que el exceso de noticias y el uso continuo de redes sociales pueden mantener al cerebro en estado de alerta, incluso durante la noche, afectando directamente la calidad del descanso.

Pexels Expertos en salud mental advierten que el exceso de noticias y el uso continuo de redes sociales pueden mantener al cerebro en estado de alerta, incluso durante la noche, afectando directamente la calidad del descanso.

Una encuesta reciente de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría reveló que una gran parte de la población experimenta ansiedad por temas como la estabilidad laboral, las finanzas y la incertidumbre sobre el futuro.

A esto se suma la exposición constante a noticias, que intensifica estas preocupaciones. Según especialistas, este fenómeno genera un ciclo difícil de romper: a mayor consumo de información, mayor angustia, lo que a su vez lleva a seguir consumiendo más contenido.

Shutterstock/Shutterstock Una encuesta reciente de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría reveló que una gran parte de la población experimenta ansiedad por temas como la estabilidad laboral, las finanzas y la incertidumbre sobre el futuro.

El cerebro humano no está preparado para procesar un flujo continuo de noticias. Este exceso de estímulos activa mecanismos de supervivencia que dificultan la relajación.

Una de las claves está en la amígdala, la región cerebral encargada de detectar amenazas. Esta estructura no diferencia entre un peligro cercano y uno lejano, por lo que incluso lo que se ve en redes sociales puede generar una sensación real de alerta.

Así puede mejorar el sueño cuando hay ansiedad

1. Limitar el consumo de noticias antes de dormir

Evitar la exposición a redes sociales o contenido informativo al menos una o dos horas antes de acostarse ayuda a reducir la activación mental.

2. Crear una rutina nocturna relajante

Actividades como leer, escuchar música tranquila o ver contenido ligero pueden facilitar la transición hacia el sueño.

3. Mantener el celular fuera de la cama

Alejar el teléfono del espacio de descanso reduce la tentación de consumir información y mejora la higiene del sueño.

4. Practicar técnicas de respiración

Ejercicios como la técnica 4-4-8 —inhalar 4 segundos, sostener 4 y exhalar 8— ayudan a disminuir la ansiedad y relajar el cuerpo.

Shutterstock/Shutterstock Alejar el teléfono del espacio de descanso reduce la tentación de consumir información y mejora la higiene del sueño.

5. Desviar los pensamientos negativos

Una estrategia útil es enfocar la mente en palabras o ideas sin relación entre sí, lo que interrumpe el ciclo de pensamientos ansiosos.

6. Elegir contenido “ligero”

Optar por videos de animales, podcasts suaves o contenido sin carga emocional puede ayudar a calmar la mente antes de dormir.

7. Procesar las preocupaciones durante el día

Dedicar tiempo consciente a reflexionar sobre lo que genera ansiedad permite liberar la mente antes de acostarse y evitar que esos pensamientos aparezcan en la noche.