La segunda vuelta presidencial en Colombia ya empezó a girar alrededor de una pregunta clave: ¿quién logrará quedarse con los votos del centro político? Tras los resultados de la primera vuelta, en la que el oficialista Iván Cepeda y el candidato de derecha Abelardo De la Espriella avanzaron al balotaje, la disputa dejó de centrarse únicamente en las bases propias y pasó a concentrarse en los millones de electores que respaldaron a figuras como Claudia López, Sergio Fajardo y otros sectores alejados de los extremos ideológicos.

Aunque tanto Cepeda como De la Espriella mantienen electorados sólidos y altamente fidelizados, los resultados de la primera vuelta evidenciaron que ninguno alcanzó el caudal suficiente para imponerse por sí solo. Por eso, la atención política se trasladó hacia el centro, un segmento que durante toda la campaña mostró dificultades para consolidar una candidatura competitiva, pero que ahora aparece como el factor que podría inclinar definitivamente la balanza.

Los analistas coinciden en que los votos de centro tienen un peso determinante debido a que representan ciudadanos menos ideologizados y más inclinados a evaluar temas como la seguridad, la economía, la estabilidad institucional y la gestión pública antes de tomar una decisión electoral.

“El electorado está premiando de cierta forma la coherencia. Aquí, una virtud de la campaña de Abelardo de la Espriella fue mantener ese discurso populista, directo, incluso a veces agresivo, contra la idea de buscar alianzas en el centro, que de alguna forma invitaban al pragmatismo, pero que también hacían sospechar que los principios de la derecha conservadora —de la cual el Centro Democrático de alguna forma lideraba— se estaban desvaneciendo con la figura de Juan Daniel Oviedo. Eso está muy bien expresado el día de hoy, cuando vemos que muchos de los votantes que apoyaban a Paloma Valencia en las encuestas transfirieron su voto, en menos de cuatro o cinco días, a la candidatura del hoy ganador de la primera vuelta, de la Espriella”, explica Camilo González, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca de España y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana.

“Todos sabemos que la oportunidad de crecer en estos momentos la tiene la derecha, casi que segura, debido a la necesidad del Centro Democrático de lograr tener ese peso e influencia en los resultados de segunda vuelta con Abelardo de la Espriella. Sin embargo, el centro político —es decir, Fajardo, Claudia López e incluso otros candidatos que no lograron votaciones que pasaran el 3%— también van a empezar a mirar hacia dónde van a migrar sus votos. Seguramente, lo más probable que suceda es que el voto verde, el voto de Fajardo y el voto de Claudia López migren por afinidades políticas hacia Iván Cepeda”, agregó.

Por su parte, el politólogo Alejandro Chala señaló que, en la actualidad queda muy poco margen de crecimiento electoral.

“Cepeda y Abelardo entrarán a competir por el 15,36% del voto restante en el país, con una clara ventaja de De La Espriella, que ya está recibiendo a desertores de la centroderecha como Peñalosa, Luna, así como al uribismo de Valencia y la extrema derecha de Botero. Cepeda, como Petro, tiene que buscar en la cifra de nuevos votantes que entrará en esta segunda vuelta, y en crear puentes con la centroderecha que no votará por De La Espriella. El tema es que el costo político de esas negociaciones será muy alto, y cada sector político cobrará caro su apoyo”, indicó en su cuenta de X el reconocido analista.

Por su parte, la congresista de centro Katherine Miranda señaló: “Ante la inminente derrota de Cepeda, lo veremos esta semana: pidiendo debates, escribiendo en mármol que no hará una Asamblea Nacional Constituyente, diciendo que gobernará y respetará al centro político, descubriendo, de repente, las virtudes de la moderación, reinventándose en tiempo récord como candidato de la tranquilidad institucional. Al final, Iván Cepeda esperando que los colombianos tengamos mala memoria y buena fe”, escribió Miranda en sus redes sociales.

El centro, de acuerdo con los expertos, se dividiría en la segunda vuelta, no obstante, el viraje dependerá de los apoyos que anunciarían figuras como Fajardo y López.

Fajardo saca pecho por su millón de votos

El candidato Sergio Fajardo aseguró que el millón de votos que obtuvo en la primera vuelta es “importante” para definir la contienda entre el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella y el senador izquierdista Iván Cepeda en la segunda vuelta en Colombia, que se votará el próximo 21 de junio.

“Este millón de votos es importante para definir la su última elección como candidato a la Presidencia de Colombia, sellando así el fin de su carrera política, tras no pasar a segunda vuelta, tal como ocurrió en las elecciones de 2018 y 2022. El docente y matemático, de 69 años, tiene una trayectoria política de más de dos décadas marcada por la defensa de una propuesta de centro, “alejada de los extremos” ideológicos. suerte de nuestro país. Y la voz de nosotros se va a escuchar porque es el futuro de Colombia que está en nuestras manos y vamos a hacer que Colombia piense sobre lo que hemos hecho”, dijo Fajardo en Bogotá tras conocer los resultados de la jornada.

Fajardo, quien obtuvo este domingo 1.006.870 votos -equivalentes al 4,25 % del total de sufragios- había anunciado recientemente que esta sería