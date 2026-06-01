La Organización de las Naciones Unidas se pronunció luego de la jornada electoral que se llevó a cabo este domingo 31 de mayo en Colombia. Mediante un comunicado, el representante especial del secretario general de la ONU y jefe de la Misión de Verificación en el país, Miroslav Jenča, destacó el comportamiento democrático de los colombianos durante los comicios y pidió reforzar las garantías de cara a la segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio.

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“Felicito al pueblo colombiano por su participación inclusiva y pacífica en las elecciones presidenciales del 31 de mayo, un hito fundamental para la democracia y el futuro del país”, expresó.

Asimismo, el delegado también resaltó la labor desarrollada por los organismos electorales y la Fuerza Pública, al considerar que su presencia en distintas zonas del territorio nacional permitió constatar los esfuerzos institucionales desplegados para asegurar unas votaciones tranquilas y organizadas.

“En el transcurso de la jornada electoral, la Misión, con su presencia territorial, pudo evidenciar de primera mano los esfuerzos y el compromiso de las autoridades electorales colombianas y de la Fuerza Pública para garantizar el desarrollo ordenado de los comicios”.

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No obstante, la ONU advirtió sobre los desafíos que plantea la etapa previa a la segunda vuelta y resaltó la necesidad de preservar un ambiente de respeto, convivencia y seguridad durante la campaña electoral.

“Hago un llamado a una contienda electoral serena, sin recurso a violencia alguna, y a redoblar esfuerzos para asegurar que la campaña de la segunda vuelta presidencial transcurra en un entorno de plena libertad, seguridad y respeto mutuo”, manifestó Miroslav.

A este mensaje se sumó Scott Campbell, representante en Colombia de ONU Derechos Humanos, quien aseguró que durante la jornada no se registraron hechos relevantes relacionados con vulneraciones de derechos humanos. Asimismo, reconoció el papel de la ciudadanía y de las instituciones responsables del proceso electoral.

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“Felicitamos al pueblo colombiano por un día electoral en paz. Felicitamos también a la institucionalidad, al Ministerio Público, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa y a la Defensora del Pueblo”.

El funcionario explicó que la oficina de ONU Derechos Humanos realizó seguimiento permanente a la situación en el país durante el desarrollo de las elecciones. “Hoy no hemos documentado violaciones o vulneraciones de derechos humanos significativas”.

Finalmente, Campbell reiteró la importancia de mantener las condiciones necesarias para garantizar un proceso electoral transparente y pacífico en las semanas venideras. “En las semanas que vienen me gustaría destacar la importancia de respetar el compromiso por unas elecciones libres y en paz y la importancia de implementar las recomendaciones de la Alerta Temprana Electoral de la Defensoría del Pueblo”.

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