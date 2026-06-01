La Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, acompañó la realización del Campeonato Departamental de Ajedrez Amateur realizado en la Biblioteca Pública Meira Delmar, en el que participaron 40 ajedrecistas provenientes de distintos municipios y que definió a los representantes del Atlántico para el Campeonato Nacional de Ajedrez Amateur 2026, que se disputará entre el 5 y 8 de junio en la Arena Deportiva Elías Chegwin de Barranquilla.

La competencia fue organizada por la Liga de Ajedrez del Atlántico y se desarrolló en este emblemático espacio cultural, que durante años acogió las actividades de la Liga y de la Escuela Departamental de Ajedrez Isolina Majjul.

Ajedrecistas provenientes de municipios como Sabanalarga, Malambo, Soledad y Baranoa participaron en esta jornada clasificatoria, que reafirmó el vínculo histórico entre la biblioteca departamental y el desarrollo del ajedrez en el departamento.

El director de la Biblioteca, Diego Monsalve, destacó la importancia de que este escenario volviera a abrir sus puertas al deporte ciencia.

“Para la Biblioteca Pública Departamental Meira Delmar es muy significativo volver a recibir el ajedrez después de tantos años. Este espacio hace parte de la memoria cultural y deportiva del Atlántico y nos llena de orgullo apoyar nuevamente escenarios que fomentan el pensamiento, la disciplina y la formación integral de nuestros niños y jóvenes”, expresó Monsalve.

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La secretaria de Cultura y Patrimonio del Atlántico, Verónica Cantillo, resaltó el valor de impulsar este tipo de iniciativas que fortalecen los procesos deportivos y formativos en el departamento.

“Desde el Gobierno de Eduardo Verano respaldamos estos espacios de sano aprovechamiento del tiempo libre que promueven la concentración, la estrategia y la convivencia alrededor del deporte ciencia. El ajedrez también construye tejido social y abre oportunidades de formación para nuestros niños y jóvenes”, manifestó la funcionaria.

El árbitro nacional de ajedrez, Edinson Acosta, destacó el éxito de la jornada y la importancia del torneo como clasificatorio al certamen nacional.

“Volvimos al epicentro del ajedrez en Barranquilla, la Meira Delmar, que fue sede de este selectivo departamental amateur. Aquí escogimos a los representantes del Atlántico para el Campeonato Nacional de Ajedrez Amateur que se realizará en Barranquilla. Contamos con la participación de 40 jugadores provenientes de distintos municipios del departamento y con varios de los mejores exponentes del ajedrez atlanticense”, señaló Acosta.

El árbitro explicó que la selección se realizó mediante dos torneos, uno en modalidad rápida y otro blitz, ambos válidos para definir a los representantes del departamento.

“Los participantes disputaron un torneo rápido con ritmo de 15 minutos más 5 segundos de incremento y un torneo blitz de 3 minutos más 2 segundos de incremento. En cada modalidad se jugaron seis rondas y los mejores resultados permitieron conformar la delegación que representará al Atlántico en el certamen nacional”.

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Acosta también destacó el valor formativo del ajedrez y las oportunidades que este deporte ofrece para niños, jóvenes y adultos.

“Existen muchos mitos alrededor del ajedrez y uno de ellos es que es difícil aprenderlo. La realidad es que cualquier niño, joven o adulto puede hacerlo si tiene disposición. El ajedrez desarrolla habilidades para la vida y esperamos que cada vez más personas se vinculen a esta disciplina”, afirmó.

Entre los resultados más destacados del Campeonato Selectivo Departamental Amateur 2026 sobresalieron las actuaciones del maestro FIDE Miguel Alfredo Carrillo y de la maestra FIDE femenina Valentina Sofía Ruiz, quienes se coronaron campeones en las categorías Sub-2300 de las modalidades Rápidas y Blitz.

También lograron clasificar candidato a Maestro FIDE Franklin Manotas Sánchez, Carlos de la Ossa, Gabriel Omar Rueda Ahumada, Hansel de la Asunción, Daniel David Anillo, Sergio Ávila, Andrés Anillo, Samuel Peralbo, Andrea Albor Rebolledo, Shayra María Fernández Noriega, Luz Mariana Díaz Reyes y Adriana Lucía Castro Gallardo, consolidándose como los principales representantes del Atlántico para el Campeonato Nacional Amateur 2026.

El director del Campeonato Nacional Amateur 2026, Jairo Jaramillo, señaló que el Campeonato Nacional de Ajedrez Amateur 2026 es organizado por la Federación Colombiana de Ajedrez y la Liga de Ajedrez del Atlántico, con el apoyo de la Secretaría Distrital de Recreación y Deportes e Indeportes Atlántico.

“El evento reunirá a jugadores de todo el país en las categorías Sub-2300, Sub-2000 y Sub-1700, en las ramas absoluta y femenina. La programación nacional también contempla la realización de un torneo IRT Blitz y del Festival Infantil Nacional Sub-14, actividades que complementarán la agenda deportiva y promoverán la participación de nuevas generaciones en el deporte ciencia”, indicó Jaramillo.

Valentina Ruiz Jaraba, de 22 años, maestra FIDE y destacada deportista de Malambo, una de las ganadoras del Campeonato Selectivo Departamental Amateur 2026 y clasificada al Campeonato Nacional Amateur, resaltó la importancia de abrir más espacios para la práctica de esta disciplina, especialmente entre niños, niñas y adolescentes

“Invito a todos los niños, niñas y jóvenes del Atlántico a visitar este importante espacio cultural y a enamorarse del ajedrez. Este deporte ciencia fortalece habilidades como la concentración, la disciplina, la toma de decisiones, la creatividad y el pensamiento estratégico. Además de formar mejores jugadores, contribuye al crecimiento personal y académico, ayudando a construir proyectos de vida sólidos y a desarrollar todo su potencial”, expresó.

Con tan solo 11 años, Sebastián Alcalá acumula siete años de formación en el ajedrez, disciplina que practica desde los 4 años. El ajedrecista de Sabanalarga y campeón nacional Sub-11 en las modalidades individual y por equipos expresó su alegría por participar en el Campeonato Selectivo Departamental Amateur 2026. Destacó que el ajedrez le ha permitido cumplir sueños, aprender cada día y demostrar que puede alcanzar grandes metas.

“Agradezco la oportunidad de competir en la Biblioteca Pública Departamental Meira Delmar. Invito a otros niños y niñas a conocer este espacio, leer, aprender y animarse a jugar ajedrez, un deporte que me ha dado muchas satisfacciones y que me ha permitido representar con orgullo a mi municipio y al departamento ante el país”.