El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, anunció este lunes la ruptura de las relaciones institucionales con Veolia, socio operador de Acuacar, tras cuestionar la calidad del servicio de agua potable que recibe la ciudad.

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A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que la decisión fue tomada luego de un estudio jurídico realizado por la administración distrital.

“Tras un estudio jurídico juicioso y riguroso, hemos tomado la decisión de romper relaciones institucionales con la compañía Veolia, socio operador de Acuacar. ¡No va más!”, expresó.

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Acciones judiciales y críticas a la operación

Turbay también cuestionó la prórroga del contrato suscrita en 2015 y señaló que Cartagena no está dispuesta a esperar más tiempo para ver mejoras en la prestación del servicio.

“No vamos a esperar ocho años más de una mediocre operación, donde la ciudadanía cartagenera ha sido maltratada y engañada”, afirmó.

El alcalde anunció que emprenderá las acciones judiciales que considere necesarias para proteger los intereses de la ciudad y avanzar hacia un nuevo modelo de gestión de los servicios públicos.

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Proponen una empresa pública para manejar el agua

Como parte de la estrategia, la Alcaldía presentará al Concejo de Cartagena un proyecto para crear una Empresa Distrital de Servicios Públicos Domiciliarios, que asumiría el manejo del agua potable, alcantarillado y saneamiento básico.

“Queremos que el control del agua vuelva a estar en manos de Cartagena y de los cartageneros”, manifestó Turbay.

El mandatario confirmó además que la construcción de una nueva planta de tratamiento seguirá adelante, aunque reiteró su posición frente al futuro de la compañía.

“La planta de tratamiento la vamos a hacer, sí, pero Veolia se va”, concluyó.