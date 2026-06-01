Con la cuadrilonga ondeando en lo más alto del Castillo de San Felipe de Barajas, Cartagena inició este lunes 1° de junio la conmemoración de sus 493 años de fundación.

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Fue una ceremonia que desde las 6:00 de esta mañana reunió al alcalde mayor, Dumek Turbay Paz, a todo el gabinete distrital, autoridades militares y de fuerza pública, así como a representantes de diferentes sectores de la ciudad.

La izada de bandera, organizada por la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), fue el primer acto protocolario de una jornada especial de celebración que se extenderá durante todo este día con actividades culturales, institucionales y comunitarias en distintos puntos del Distrito.

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Durante su intervención el alcalde Dumek Turbay Paz destacó el momento que atraviesa Cartagena y envió un mensaje de confianza en el futuro de la ciudad.

“Podemos iniciar la celebración honrando esta importante oportunidad de que el símbolo nuestro, la cuadrilonga, en lo más alto de la ciudad pueda ondear para nosotros con orgullo y señalando que para Cartagena lo mejor está por venir”, expresó el mandatario distrital.

Alcaldía de Cartagena

Resaltó que los avances que hoy vive la ciudad son el resultado del trabajo conjunto entre la administración distrital, las autoridades, la fuerza pública y la ciudadanía.

“Estamos viviendo un gran momento, producto de todo el esfuerzo que hace el equipo de trabajo, producto de todo el esfuerzo que hacen las autoridades, la fuerza pública, los ciudadanos, los jóvenes y el sistema educativo”, afirmó.

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En el marco del aniversario de la ciudad, el alcalde reiteró la importancia de fortalecer los lazos de trabajo conjunto para seguir impulsando el desarrollo de Cartagena.

Invitó a los cartageneros a disfrutar de la programación preparada para conmemorar el cumpleaños de la ciudad y a participar activamente en los diferentes espacios organizados por el Distrito.