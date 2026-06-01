Equipos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) facilitaron la liberación de dos personas que se encontraban retenidas por el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, informó el organismo humanitario en un comunicado.

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En la operación participaron también la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, indicó este lunes CICR en su cuenta oficial de X.

Los liberados fueron transportados en un vehículo de CICR a una zona segura donde se reunieron con sus seres queridos, agregó la centenaria organización.

“Seguimos preparados para facilitar más operaciones de liberación para que más familias puedan reunirse en Colombia”, añadió CICR.

La organización también participó recientemente en una misión humanitaria en la que se recuperaron 48 cadáveres de una zona del selvático departamento colombiano del Guaviare (centro-sur), donde continúan los combares entre grupos disidentes de la antigua guerrilla de las FARC.

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