La primera vuelta de las elecciones presidenciales celebrada este domingo 31 de mayo de 2026 ha provocado un quiebre institucional entre la Casa de Nariño y las principales fuerzas productivas y territoriales del país.

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Tras conocerse los resultados oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que situaron a Abelardo de la Espriella en el primer lugar con el 43,72% de los votos (más de 10 millones de sufragios) y a Iván Cepeda en el segundo puesto con el 40,92%, ambos candidatos aseguraron su paso al balotaje programado para el próximo 21 de junio.

La controversia se desató cuando el presidente Gustavo Petro manifestó públicamente a través de su cuenta en la red social X que no reconoce el preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, argumentando supuestas alteraciones en los algoritmos del software electoral y la presunta inclusión de 800.000 cédulas falsas.

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La postura del mandatario generó una respuesta inmediata y coordinada del sector corporativo y regional del país, que cerró filas para salvaguardar el sistema democrático.

La Andi declara “alerta democrática máxima” y solicita la intervención urgente de garantes internacionales

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) lideró los cuestionamientos desde el sector empresarial hacia la postura del Ejecutivo. El presidente del gremio, Bruce Mac Master, advirtió que los persistentes señalamientos del jefe de Estado minan de forma sistemática la confianza ciudadana en las entidades organizadoras de los comicios de 2026.

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“Alerta democrática máxima. El ataque sistemático del presidente de la República al sistema electoral colombiano y al proceso democrático amerita la intervención de garantes internacionales que permitan a los ciudadanos llevar a cabo una elección en paz”, afirmó Mac Master.

Ante la gravedad de los señalamientos de la presidencia, la Andi consideró indispensable recurrir a misiones especializadas externas de cara a la segunda vuelta presidencial, argumentando que la alta polarización exige blindar los derechos de la población.

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“En Colombia seguiremos dando la lucha institucional para defender el Estado de derecho, promover el respeto por las instituciones y evitar abusos e irregularidades que puedan afectar la confianza en el proceso democrático. Sin embargo, hace ya algún tiempo llegó el momento de solicitar el acompañamiento de organismos internacionales que nos apoyen en esta defensa, especialmente ante las limitaciones que puedan existir para garantizar su efectividad en el ámbito local”, sostuvo Mac Master.

El líder empresarial argumentó que más de 23 millones de colombianos acudieron a las urnas y exhortó directamente al mandatario a someterse a las normas vigentes: “El respeto por los resultados electorales es, ante todo, respeto por la decisión soberana de los ciudadanos y por los principios que sustentan nuestra democracia. Hacemos un llamado al presidente de la República a cumplir a cabalidad sus funciones, como el principal garante de la Constitución”.

Fenalco y el Consejo Gremial Nacional defienden el voto ciudadano como la única vía legítima de transformación

Por su parte, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) prefirió enfatizar el éxito de la afluencia electoral como una validación directa del deseo colectivo de cambio bajo los parámetros de la ley. Su dirigente, Jaime Alberto Cabal, desestimó las sombras de irregularidad y catalogó la fecha como una victoria institucional.

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“Más allá de los resultados, la gran ganadora de esta jornada fue la democracia. Millones de colombianos demostraron que creen en las instituciones, en el voto como herramienta de transformación y en la posibilidad de construir un mejor país a través de la participación ciudadana”, manifestó Cabal.

A su vez, el presidente de Fenalco trazó las expectativas del comercio organizado para el próximo gobernante de la nación, enfocadas en la concordia y el crecimiento económico. “El mensaje para quien asuma la Presidencia de la República es claro: Colombia reclama unidad, crecimiento económico, seguridad jurídica y oportunidades para todos, sin distinciones ni exclusiones”, manifestó.

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Y agregó: “Los ciudadanos esperan un liderazgo que convoque, que construya consensos, que respete las instituciones y que trabaje por el desarrollo económico y social de cada región del país”.

A esta defensa se unió el Consejo Gremial Nacional, el organismo cúpula que congrega a las principales asociaciones productivas colombianas. En un pronunciamiento oficial, rechazaron cualquier declaración pública que pretenda invalidar la jornada sin mediar decisiones judiciales competentes.

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“La amplia participación ciudadana en la primera vuelta presidencial constituye una nueva demostración de la fortaleza de la democracia colombiana y del compromiso de los ciudadanos con las instituciones y los mecanismos de participación democrática”, señaló la organización.

El colectivo empresarial fue rotundo al expresar: “Reconocemos y respetamos los resultados expresados en las urnas, como manifestación legítima de la voluntad popular”. Asimismo, respaldaron de manera irrestricta a la Registraduría, al Consejo Nacional Electoral y a la Fuerza Pública, enfatizando que “cualquier controversia o reclamación debe tramitarse a través de los mecanismos institucionales previstos por la Constitución y la ley”.

Gobernadores del país convocan a una reunión extraordinaria para proteger la institucionalidad regional

El bloque de rechazo frente a la actitud del mandatario nacional se completó en las regiones. Desde la Federación Nacional de Departamentos, la gobernadora del Meta y presidenta de dicha organización, Rafaela Cortés, levantó una vehemente protesta en favor de la transparencia del proceso electoral y de las garantías ofrecidas a todos los candidatos presidenciales de 2026.

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Cortés defendió de forma directa la labor de los miles de jurados y funcionarios de la organización electoral, reprochando que se formulen acusaciones de fraude sin sustento probatorio. “No, presidente Gustavo Petro, usted no puede desconocer, desde ningún punto de vista y sin ninguna evidencia, los resultados de este domingo”, dijo la presidenta de la federación.

Y añadió: “La de hoy fue una jornada democrática impecable, enmarcada en la transparencia, la eficiencia y la integridad de sus instituciones. Hubo garantías para los ciudadanos y para los candidatos. Los funcionarios de la Registraduría hicieron su trabajo con rectitud e integridad; los jurados de votación, igual”.

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Como medida de contingencia ante las declaraciones de la Casa de Nariño, la mandataria regional confirmó la convocatoria urgente de una asamblea extraordinaria con todos los gobernadores de la nación.

El propósito explícito del encuentro, según argumentó Cortés, es estructurar un rechazo formal a las afirmaciones de Gustavo Petro y establecer un cerco de protección institucional de cara a la segunda vuelta, bajo la premisa de que la democracia del país debe ser respetada.