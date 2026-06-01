El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió este domingo respetar los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia en las que el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos (43,74 %) y el senador izquierdista Iván Cepeda logró el apoyo de 9,6 millones de votantes (40,90 %).

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“Hoy Colombia se expresó y los resultados deben ser respetados. Las dudas o inquietudes se tramitan por las instancias contempladas en la ley y la Constitución, pero la democracia tenemos que cuidarla entre todos”, escribió Galán en X.

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La declaración del alcalde capitalino se produce luego de que el presidente Gustavo Petro y el senador Cepeda, candidato del oficialista Pacto Histórico, tendieran un manto de dudas sobre los resultados de este domingo al considerar que existe un desfase de al menos 800.000 votos en el censo electoral, sin precisar de dónde salió esta cifra.

Además, el candidato izquierdista manifestó que “existen informaciones e indicios sobre un número indeterminado de mesas” donde fueron impugnados los resultados por parte de los testigos electorales del Pacto Histórico que estaban vigilando los resultados.

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El alcalde de Bogotá, sin mencionar al candidato de la izquierda ni al presidente Petro, insistió que “la democracia se protege todos los días, y no sólo de los violentos que buscan interferir en ella, sino también de quienes tenemos poder”.

En esa misma línea, la gobernadora del departamento del Meta (centro) y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Rafaela Cortés, rechazó las declaraciones del presidente y defendió la transparencia y legitimidad de una jornada “que contó con garantías plenas para ciudadanos y candidatos”.

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“Los gobernadores de Colombia somos garantes del proceso y lo respaldamos, así como sus resultados y por ello hemos convocado una reunión extraordinaria para rechazar de manera formal sus afirmaciones y proteger al país de cara a la segunda vuelta presidencial”, manifestó Cortés en X.

El próximo 21 de junio los colombianos volverán a las urnas para decidir quién será el próximo presidente para el periodo 2026-2030 entre De la Espriella y Cepeda.