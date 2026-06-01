Las mayorías de la derecha política del país se alinean a la candidatura de Abelardo De la Espriella de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este 21 de junio.

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Tras conocerse los resultados electorales del domingo la clase política del país se pronunció y los primeros en hacerlo, de forma masiva, fueron los miembros del Centro Democrático.

Álvaro Uribe Vélez, expresidente y líder natural de esta colectividad, se pronunció una hora después de conocerse los resultados a través de un video en sus redes sociales, y en este reconoce que ha perdido, al tiempo que invita a que “elijamos presidente al Dr. Abelardo De la Espriella”.

Dijo que asumía con humildad sus responsabilidades y reconoció que “Colombia ha descubierto a una gran líder, con toda la vigencia hacia el futuro, Paloma Valencia”.

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Agregó que cumplirán la palabra y por eso votarán por Abelardo De la Espriella. “Votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero. Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en una sucursal del chavismo, de Petro y Cepeda. Colombia no puede pretender elegir presidentes como Cepeda, apoyado por los grupos terroristas”.

Por su parte, la comunicadora social y ex precandidata presidencial Vicky Dávila insta a decirle adiós a las rabias, a los resentimientos, peleas y odios. “Ahora los colombianos unidos para derrotar en segunda vuelta a Iván Cepeda y a Gustavo Petro. Colombia se salva”.

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Otra que se pronunció en el mismo sentido fue la senadora María Fernanda Cabal. Inicialmente felicitó al líder de Defensores de la Patria, Abelardo De la Espriella, y siguió afirmando que “vamos firmes por la patria en segunda vuelta. El país a votar para derrotar a Petro y su camarada Cepeda. No nos podemos equivocar”.

A su turno, el expresidente Iván Duque conceptúa que “Colombia se ha expresado con claridad en las urnas. Es el momento de actuar con sentido patriótico, grandeza y unidad de cara a la segunda vuelta para derrotar la amenaza continuista. Felicitaciones a Abelardo De la Espriella y a José Manuel Restrepo por este importante triunfo, y a la @Registraduría por la rapidez, transparencia y garantías brindadas durante la jornada electoral. La unidad de quienes creemos en la democracia, la libertad, la seguridad y la equidad será el camino para construir una Colombia mejor”.

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El también ex precandidato presidencial y ex ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón Bueno sostuvo que el pueblo colombiano tomó su decisión y felicitó a Abelardo De La Espriella.

Agregó que “Colombia no puede caer en manos del socialismo del siglo XXI, ello solo trae destrucción, pobreza, y criminalidad”, por lo que invitó a “todas las personas que apoyamos a @PalomaValenciaL, mujer integra y patriota, a recuperar nuestro país. Tomemos el rumbo de la libertad y la prosperidad. Nos corresponde apoyar la opción que se opone al neocomunismo. Votaré por Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo en segunda vuelta”.

La ex gobernadora del Atlántico, ex alcaldesa de Barranquilla y ex ministra de Vivienda, Elsa Noguera, felicitó a Abelardo De la Espriella y a José Manuel Restrepo, e indicó que con los resultados del domingo “comenzó el camino para recuperar la seguridad, la confianza y la estabilidad, y para construir la #PatriaMilagro que soñamos para todos los colombianos. ¡Vamos con toda para la segunda vuelta!”.

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Otro que felicita al candidato Abelardo De la Espriella es el senador Enrique Cabrales Baquero, indicando que “la prioridad es Colombia. Sudamos la camiseta llevando el mensaje de @Paloma ValenciaL y del @CeDemocratico hasta el último minuto por convicción, lealtad y gratitud; para ella todo mi reconocimiento. El pueblo colombiano ha hablado contundentemente, y es nuestro deber salvar a Colombia del narcocomunismo. Todos unidos salvaremos al país”.

En favor de Cepeda

El candidato presidencial Roy Barreras se pronunció en favor del progresismo indicando que “se puede ganar, hay que ir por el centro, si la campaña de @IvanCepedaCast toma esa decisión, hay que ir por ellos, son 3 millones de votos, no son de extrema derecha, nunca se irán con Abelardo, hay que generarles confianza y tranquilidad para que el progresismo tenga la oportunidad de unir a Colombia”.

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Fredys Socarrás Reales, ex alcalde de Valledupar, sostuvo: “En el fragor de las dificultades es cuando más despierta en mí el sentimiento de lucha y de solidaridad, hemos perdido el primer lugar en la primera vuelta, pero tenemos una oportunidad, el pueblo despertará en la segunda y ganaremos como cuando Santos, defendimos la paz”.