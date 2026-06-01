El presidente argentino, Javier Milei, celebró el resultado del candidato Abelardo De la Espriella en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, donde fue la opción más votada y disputará la segunda vuelta con el izquierdista Iván Cepeda.

Lea: Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda irán a una segunda vuelta el próximo 21 de junio por la Presidencia de Colombia

“Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región”, escribió Milei en un mensaje de X.

Lea: Álvaro Uribe: ‘Asumo mi responsabilidad por la derrota de Paloma Valencia y pido votar por Abelardo De la Espriella’

LA LIBERTAD AVANZA



Quiero felicitar a @ABDELAESPRIELLA por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia, y a los colombianos por esta ejemplar jornada electoral.



Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad… — Javier Milei (@JMilei) June 1, 2026

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, fue el más votado de la jornada, con 10,3 millones, seguido por el izquierdista Cepeda, del Pacto Histórico, el partido del actual presidente Gustavo Petro, que logró 9,6 millones de votos.

Lea: “En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia”: Abelardo De la Espriella tras pasar a segunda vuelta presidencial

Ambos competirán por la Presidencia de Colombia el próximo 21 de junio, en la segunda vuelta de las elecciones.

Milei, también de ultraderecha, afirmó que, en caso de que De la Espriella gane en la próxima votación, “Colombia va a ingresar nuevamente al concierto de las Naciones Libres y retomará un rumbo orientado a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad”.