En Valledupar se llevó a cabo un acto de paz y reconciliación para conmemoración de la Semana Internacional de Detenido Desaparecido, el cual fue liderado por la Oficina Asesora de Paz. En el desarrollo del evento se dio apertura pública a la exposición fotográfica ´Senderos de la Memoria’, una recopilación de 17 piezas fotográficas con la que se rinde homenaje a las víctimas de desaparición forzada en el Cesar y, de manera especial, a los siete funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación desaparecidos desde el 9 de marzo del año 2000.

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Milagro Sanchez Florez

La asesora de Paz del Cesar, Juana Pacheco Soto, afirmó que la administración departamental se une a la lucha de esas mujeres buscadoras: “Los apoyamos en esa búsqueda de verdad, justicia y reparación. Nos unimos a esta conmemoración de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido desde el gobierno de Elvia Milena Sanjuan para reiterarles que estamos comprometidos con la implementación de la Política Pública de Victimas e impulsar la búsqueda de los desparecidos. La galería no es un espacio de lamento, es un espacio de dignidad para reconocer con respeto el dolor de las familias”, dijo.

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Por su parte, Orlando Carreño, director de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, regional Cesar- La Guajira, manifestó que este tipo de acto busca dignificar a los 136 mil desparecidos en todo el país, a poder realizar acciones de conmemoración, de reconocimiento siendo un mensaje poderoso para las familias que llevan años buscando a un ser querido.

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Milagro Sanchez Florez

“El Cesar y La Guajira siguen teniendo cifras dolorosas, a cierre de abril, en el Cesar hay 4.645 desparecidos y en la Guajira alrededor de 1.250, y que las familias siguen buscando. Nosotros seguimos como entidad, como autoridad en la búsqueda de los desaparecidos, avanzando en la articulación y sinergia que se debe tener para poder avanzar en repuestas”, manifestó el funcionario.

Durante la jornada de conmemoración, también se realizó el conversatorio ‘Tejiendo caminos de paz con dignidad y memoria’, que contó con la participación de víctimas, la academia y la institucionalidad. Así se propició un diálogo en torno a la memoria histórica, la búsqueda de personas desaparecidas, la dignificación de las víctimas y la construcción de paz territorial.

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Kelly Díaz es una Mujer Buscadora, defensora de Derechos Humanos, investigadora criminalística y judicial, y estudiante de psicología, expresó: “Para nosotros estos rostros que abren esta Galería de Memoria son muy importantes. Es significativo que la sociedad en general pueda ver rostros que intentaron borrar de Colombia, del mundo y de la vida de nosotros porque no quedaron rastros, ni evidencia”.