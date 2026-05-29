Luego de permanecer secuestrado por un año y 14 días, el empresario Brayan Forero Cárdenas regresó a la libertad tras una misión humanitaria conformada por la Diócesis de Ocaña, Norte de Santander, la Defensoría del Pueblo y representantes de la ONU.

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La información de la liberación la dio a conocer la Gobernación del Cesar mediante una publicación en X, señalando:

“Bienvenido a la libertad Brayan Forero Cárdenas. A una comisión humanitaria fue entregado en el Catatumbo el empresario Forero Cárdenas, quien estuvo secuestrado por más de un año, tras ser privado de la libertad en el sur del Cesar. Desde el Gobierno del Cesar, la gobernadora @elviamilenasd hizo permanente monitoreo a la situación de Brayan e impulsó acciones en la búsqueda de su libertad, como finalmente ocurrió este jueves en la noche”.

Es de recodar que este joven de 28 años fue secuestrado el 15 de mayo de 2025 en el barrio María Eugenia de Aguachica, Cesar, donde varios hombres desconocidos y armados llegaron hasta una licorera propiedad de la víctima y lo obligaron a subirse en una camioneta. Luego de ello la opinión pública y sus familiares desconocían su paradero. Las autoridades presumen que fue llevado a las montañas del Catatumbo.

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Para ese entonces la Gobernación del Cesar ofreció una recompensa de hasta $40 millones por información que permitiera dar con su paradero.

Es de señalar que meses después del secuestro los familiares de Brayan sufrieron un atentado en uno de los establecimientos comerciales, en este caso en un hotel donde fue lanzado un artefacto explosivo, al parecer, como manera de presión del grupo delincuencial que lo tenía, del que aún se desconoce.

El secretario de Gobierno de Aguachica, Isaac Holguín, manifestó que Forero Cárdenas se reencontró con sus familiares y que se encontraba en chequeos médicos.