Más de un mes de investigación mantuvo la Policía Nacional para recopilar los elementos materiales probatorios suficientes y así la Fiscalía General de la Nación emitir las órdenes de capturas en contra de los presuntos responsables del asesinato en medio de un intento de atraco, del comerciante y prestamista Deivi Estrada Daza, en hechos registrados en 8 de abril en el barrio La Granja de Valledupar.

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Ese día un delincuente le disparó a la víctima, quien se opuso a que lo despojaran de sus pertenencias y a cambio recibió el mortal balazo.

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Según lo indicado por el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Germán Gómez, la captura más reciente fue en contra de Brayan Vásquez, de 20 años, quien fue sorprendido por las autoridades en su vivienda en el barrio La Nevada. A este individuo lo señalan como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de arma de fuego y hurto.

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“Se hicieron labores investigativas de inteligencia para dar con la plena identificación de los responsables y su ubicación. Fue un trabajo de seguimiento que se hizo durante un mes, con rastreo y las cámaras de video vigilancia de la ciudad para establecer en que se movilizaban estos sujetos, si habían entrado o salido de la ciudad y fuentes técnicas e información de la ciudadanía para obtener los elementos materiales probatorios y poder dar las órdenes de capturas de estos individuos y ponerlos a disposición de la justicia”, dijo el oficial.

Asimismo recordó que el 19 de abril pasado, fue capturado Eduardo Medina, alias ‘Lalo’, quien también está presuntamente involucrado en los hechos, y fue la persona que manejaba el taxi que dejó al supuesto homicida en el lugar del crimen.

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Medina se encuentra detenido tras ser judicializado y mantiene que es inocente.

De igual manera se estableció que para la captura de Brayan Vásquez hubo pago de recompensa por información suministrada por la ciudadanía.

Por su parte, el alcalde Ernesto Orozco indicó que este fue trabajo articulado con la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en la cual fue de importancia la estrategia de la recompensa que brindaron desde la ocurrencia de los hechos.

Entre tanto en las próximas horas en el capturado será judicializado ante un juez de control de garantías.