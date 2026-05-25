Uniformados de la Policía Nacional, en coordinación con el CTI de la Fiscalía y tropas del Ejército Nacional, lograron la captura mediante orden judicial de un hombre señalado por el homicidio de una mujer en el municipio de Barrancas, La Guajira.

Se trata de Keiner Sadith Gómez Rangel, de 30 años de edad, requerido mediante una orden emanada por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fonseca, por los delitos de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Cortesía Nancy Rangel del Villar, víctima.

La diligencia judicial se registró en la calle 7 con carrera 5, del barrio El Prado, en el perímetro urbano de la municipalidad en mención.

Tras investigaciones las autoridades lograron el esclarecimiento del homicidio de Nancy Rangel del Villar, hechos ocurridos el pasado 29 de marzo, en el casco urbano de Barrancas.

De acuerdo con el proceso investigativo, la víctima habría sido intimidada por personas que manifestaban pertenecer a una estructura criminal, quienes presuntamente le exigían comercializar sustancias estupefacientes a cambio de no atentar contra su vida.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía Cuarta Seccional de Vida de Fonseca, donde deberá responder por los delitos que se le atribuyen.