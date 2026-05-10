Personal del Gaula de la Policía, Inteligencia Policial y los Comandos Granaderos, mediante una diligencia de registro y allanamiento en el municipio de Maicao, La Guajira, capturaron a dos presuntos integrantes de una estructura criminal dedicada al cobro de extorsiones en el municipio de Maicao, La Guajira.

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De acuerdo con las investigaciones adelantadas por los uniformados, esta organización delincuencial estaría realizando exigencias económicas a comerciantes y ganaderos, con sumas que oscilaban entre los 50 y 100 millones de pesos, dependiendo de la actividad económica de las víctimas.

Además, que los hoy capturados serían los encargados de generar temor y presión sobre las víctimas, mediante amenazas directas contra su integridad, así como afectaciones a fachadas de establecimientos comerciales y residencias, buscando obligar a los afectados a realizar los pagos exigidos.

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Asimismo, se conoció que los capturados registran antecedentes judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Durante el procedimiento policial fueron incautados una granada, dos teléfonos celulares y una motocicleta, elementos que quedaron a disposición de la autoridad competente como material probatorio dentro de la investigación.

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La Policía Nacional reiteró el llamado a la comunidad para denunciar oportunamente cualquier hecho relacionado con extorsión o amenazas, recordando que las líneas de atención del Gaula están disponibles las 24 horas para recibir información confidencial.