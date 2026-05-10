Irán advirtió este domingo a Francia y Reino Unido de que responderá de manera “firme e inmediata” al despliegue de buques militares cerca del estrecho de Ormuz, que ambos países europeos han anunciado para garantizar la libre navegación en la región.

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“Se advierte que la presencia de buques franceses, británicos o de cualquier otro país para apoyar potencialmente las acciones ilegales y contrarias al derecho internacional de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz se enfrentará a una respuesta firme e inmediata”, aseveró en la red social X el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Garibabadi.

El diplomático enfatizó que “tanto en tiempos de guerra como de paz, únicamente la República Islámica de Irán puede garantizar la seguridad en este estrecho y no permitirá que ningún país interfiera en estos asuntos”.

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Francia y Reino Unido han anunciado recientemente el envío de buques de guerra al mar Rojo y al golfo de Adén para preparar una futura misión de cooperación conjunta destinada a reforzar la libertad de navegación en la región del estrecho de Ormuz, que se ha visto bloqueada por el conflicto entre EE.UU., Israel e Irán.

Garibabadi aseguró que la presencia de fuerzas “extrarregionales” bajo el pretexto de proteger la libertad de navegación constituye una “militarización de una vía marítima vital” y una escalada de la crisis en la región.

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“La seguridad marítima no se garantiza mediante exhibiciones de poder militar, especialmente por actores que, mediante apoyo, participación o silencio frente a la agresión y el bloqueo, forman parte del problema”, agregó.

Además, sostuvo que el origen de la inseguridad en la región radica en el “uso ilegal de la fuerza”, las amenazas contra Estados ribereños y el bloqueo naval, en aparente referencia a las operaciones estadounidenses en la región y al cerco impuesto sobre puertos y buques iraníes desde el 13 de abril.

El viceministro iraní señaló que el estrecho de Ormuz no es una zona bajo control de potencias externas y reivindicó “el derecho de la República Islámica a ejercer soberanía sobre esta estratégica vía marítima y determinar su marco jurídico”.

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Las tensiones en torno al estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20 % del petróleo mundial y que ha sido bloqueado por Irán desde los primeros días de la guerra, se han intensificado en los últimos días con intercambios de fuego entre Teherán y Washington pese a la tregua.

La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó hoy de un incidente a 23 millas náuticas al noreste de Doha, en el que el capitán de un buque reportó haber sido alcanzado por un “proyectil desconocido”.

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Medios iraníes informaron posteriormente que el carguero navegaba con bandera de EE.UU., sin ofrecer más detalles sobre el incidente.