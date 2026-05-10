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Por:  Agencia EFE

Irán advirtió este domingo a Francia y Reino Unido de que responderá de manera “firme e inmediata” al despliegue de buques militares cerca del estrecho de Ormuz, que ambos países europeos han anunciado para garantizar la libre navegación en la región.

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“Se advierte que la presencia de buques franceses, británicos o de cualquier otro país para apoyar potencialmente las acciones ilegales y contrarias al derecho internacional de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz se enfrentará a una respuesta firme e inmediata”, aseveró en la red social X el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Garibabadi.

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El diplomático enfatizó que “tanto en tiempos de guerra como de paz, únicamente la República Islámica de Irán puede garantizar la seguridad en este estrecho y no permitirá que ningún país interfiera en estos asuntos”.

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Francia y Reino Unido han anunciado recientemente el envío de buques de guerra al mar Rojo y al golfo de Adén para preparar una futura misión de cooperación conjunta destinada a reforzar la libertad de navegación en la región del estrecho de Ormuz, que se ha visto bloqueada por el conflicto entre EE.UU., Israel e Irán.

Garibabadi aseguró que la presencia de fuerzas “extrarregionales” bajo el pretexto de proteger la libertad de navegación constituye una “militarización de una vía marítima vital” y una escalada de la crisis en la región.

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“La seguridad marítima no se garantiza mediante exhibiciones de poder militar, especialmente por actores que, mediante apoyo, participación o silencio frente a la agresión y el bloqueo, forman parte del problema”, agregó.

Además, sostuvo que el origen de la inseguridad en la región radica en el “uso ilegal de la fuerza”, las amenazas contra Estados ribereños y el bloqueo naval, en aparente referencia a las operaciones estadounidenses en la región y al cerco impuesto sobre puertos y buques iraníes desde el 13 de abril.

El viceministro iraní señaló que el estrecho de Ormuz no es una zona bajo control de potencias externas y reivindicó “el derecho de la República Islámica a ejercer soberanía sobre esta estratégica vía marítima y determinar su marco jurídico”.

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Las tensiones en torno al estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20 % del petróleo mundial y que ha sido bloqueado por Irán desde los primeros días de la guerra, se han intensificado en los últimos días con intercambios de fuego entre Teherán y Washington pese a la tregua.

La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó hoy de un incidente a 23 millas náuticas al noreste de Doha, en el que el capitán de un buque reportó haber sido alcanzado por un “proyectil desconocido”.

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Medios iraníes informaron posteriormente que el carguero navegaba con bandera de EE.UU., sin ofrecer más detalles sobre el incidente.