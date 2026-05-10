Este 10 de mayo se confirmó la muerte de la reconocida periodista Bianca Gambino, quien fuera la primera presentadora del noticiero capitalino City TV, tras enfrentar una dura batalla contra el cáncer.

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Gambino falleció a los 52 años dejando como legado una extensa trayectoria periodística en distintos espacios informativos del país.

En 1999, junto a Juan Lozano, fueron de las primeras figuras en liderar Noticiero City. Y así se configuró como uno de los rostros más reconocibles de la televisión colombiana.

De momento se desconoce la causa exacta de su muerte, sin embargo, muchos han sido los mensajes de personas cercanas y colegas que han lamentado la muerte de Bianca.

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“Lamento inmensamente la muerte de Bianca Gambino. Gran persona y periodista. Fue la cara de los inicios de City TV en Bogotá. Amable y generosa siempre", expresó el periodista Luis Carlos Vélez en su cuenta de X.

Por su parte, Luis Fernando Martín, amigo de la fallecida comunicadora, dijo de Bianca que fue un “maravilloso ser humano, gran profesional, compañera, amiga, socia y siempre incondicional... Dios te reciba en su reino querida Bianca mis oraciones por el alma de una mujer que deja un legado imborrable”.

A su turno, Juan Lozano, quien fuera su compañero de set en los inicios del Noticias City, dijo recibir la noticia de la muerte de su colega con “enorme tristeza”. “Ella nunca había estado al aire y apostamos por ella por su talento, credibilidad y dulzura. Te recordaremos siempre Bianquita”, recordó el también periodista.

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A su vez, CityTV precisó que el legado de Bianca en su noticiero, que se emitió por primera vez el 19 de marzo de 1999 y emisión de la que hizo parte, “marcó el inicio de una nueva forma de hacer televisión en Bogotá”.