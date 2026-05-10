En la madrugada de este domingo 10 de mayo se registró un ataque armado en el corregimiento de Palmira, en el municipio de Puebloviejo (Magdalena), en el que murieron cuatro personas, y otras dos resultaron heridas.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, las víctimas fatales en medio del tiroteo fueron identificadas como: José David Gutiérrez Corrales, de 54 años, Alberto Mario Gutiérrez Corrales, de 29 años, Mario Luis Gutiérrez Bravo, de 20 años, y José David Gutiérrez Corrales, de 15.

En este hecho de sangre también resultaron afectados: Stewen José Gutiérrez Bravo, quien recibió impactos en tórax, hombro y antebrazo; y Harlinton Suárez Mejía, herido en una de sus piernas.

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El relato de testigos

Testigos relataron a las autoridades que hombre a bordo de cinco motocicletas llegaron hasta el parque de Palmira donde se realizaba una celebración del Día de la Madre. En medio de la fiesta, los sujetos accionaron armas de fuego indiscriminadamente, atacando a un grupo de personas que se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas.

Se conoció que dos de las víctimas fallecieron en el lugar en los hechos, mientras que otras dos murieron en el hospital de Pueblo Viejo.

Por su parte, los heridos fueron remitidos a la Policlínica de Ciénaga.

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Tras la masacre, unidades de la Policía adelantaron investigaciones y lograron la captura de cinco presuntos sicarios, quienes responden a los nombres de: Maycol Manuel Ochoa Pérez, Elías Moisés Orozco Orozco, Deimun de Jesús Pacheco Ojeda, Kaleth Arbey Ramos Niebles y Jhon Mauro Sandoval Montaño.

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En medio del procedimiento fueron incautadas dos armas de fuego tipo revólver.

Las autoridades indicaron que los hoy detenidos presuntamente serían integrantes del GAO – ACS.