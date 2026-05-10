Las unidades de la Policía Nacional en el Magdalena, en articulación con el Gaula Militar, le propinaron un golpe contundente al Clan del Golfo al capturar a cuatro de sus señalados integrantes.

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Las detenciones, en flagrancia, ocurrieron en zona rural de Nueva Granada y en el municipio de Santa Ana, y cobijan a los alias ‘Boqui’, ‘La Mona’ y ‘El Enano’, a quienes en un procedimiento de allanamiento y registro en el corregimiento Los Andes, jurisdicción del municipio de Nueva Granada, les hallaron 33 cartuchos para fusil, dos proveedores y aproximadamente 300 gramos de estupefacientes.

Policía del Magdalena/Cortesía

Mientras que a alias ‘Babilla’ lo detuvieron en un segundo operativo adelantado en el barrio Edmundo López del municipio de Santa Ana. En su poder la fuerza pública halló munición para pistola.

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Según las investigaciones preliminares, este sujeto sería integrante del Clan del Golfo, desempeñando el rol de dinamizador de homicidios y presunto hombre de confianza de alias ‘Richard’, el cabecilla con injerencia en el municipio de Chibolo, Magdalena.

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Policía del Magdalena/Cortesía

Sobre estas detenciones el comandante del Departamento de Policía Magdalena, coronel Alexánder Martín Eljadue, señaló que “estos resultados reflejan el compromiso permanente de la Policía Nacional en la lucha frontal contra las estructuras criminales que afectan la seguridad y la convivencia en el departamento; continuaremos desarrollando operaciones contundentes contra las estructuras criminales que delinquen en el Magdalena”, al tiempo que reiteró el llamado a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo que contribuya a la identificación y captura de actores criminales.