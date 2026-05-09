El soldado Álvaro José Márquez Berrío, uno de los dos que se encontraba internado en una clínica de la ciudad de Santa Marta desde el pasado 6 de mayo cuando sufrió un desmayo en una unidad militar en Aracataca, Magdalena, falleció en las últimas horas.

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Así lo confirmó a través de un comunicado el Comando de la Segunda Brigada, unidad orgánica de la Primera División del Ejército Nacional, indicando además que “de acuerdo con los resultados oficiales de los exámenes de laboratorio clínico, se evidenció que la causa del deceso no estuvo relacionada con el esfuerzo físico propio del entrenamiento ni con un cuadro clínico asociado a golpe de calor, como se consideró preliminarmente”.

Por ello dicho Comando dispuso el inicio de las investigaciones internas correspondientes con el propósito de establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos, brindando toda la colaboración necesaria a las autoridades competentes para su total esclarecimiento de la muerte del soldado Álvaro José Márquez Berrío, de 21 años.

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El soldado estaba adscrito al Batallón de Alta Montaña Nº6, donde se encontraba adelantando su primera fase de instrucción y el pasado miércoles 6 de mayo presentó una aparente descompensación física, por lo que fue trasladado de manera inmediata a la Clínica Prado, en la ciudad de Santa Marta, para recibir atención médica especializada, donde al final falleció.

Un equipo interdisciplinario del Ejército Nacional brinda el acompañamiento y apoyo necesarios a sus seres queridos en este difícil momento.

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