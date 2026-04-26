La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se pronunció sobre la más reciente decisión de pobladores del municipio de Aracataca, Magdalena, de levantarse de la mesa de diálogo en la que llevan más de 10 años pidiendo la construcción de un puente.

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La entidad sostuvo que la comunidad “fue informada de manera expresa sobre lo definido en el Otrosí No. 17, en el cual se expuso con claridad que, atendiendo sus solicitudes, se logró incorporar la adición correspondiente a los estudios y diseños en fase inicial de la obra requerida, consistente en la construcción de un puente en el punto de acceso o intersección del municipio de Aracataca”.

Sin embargo, también quedó claro que “la ejecución de dicha obra no fue incluida dentro del alcance contractual vigente, ni puede serlo, en razón a los plazos establecidos para la culminación de la fase de construcción del contrato de concesión”, y teniendo en cuenta que actualmente no cuentan con los recursos para la construcción del puente vehicular, la ANI plantea alternativas técnicas para garantizar la conectividad del municipio, entre ellas la implementación de retornos operacionales ubicados aproximadamente a 330 y 400 metros, diseñados bajo criterios de seguridad vial y funcionalidad del corredor.

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Enfatiza la ANI que “bajo las condiciones actuales, la doble calzada en este tramo no incluirá la construcción del puente solicitado”, pero “como parte de un ejercicio de buena fe y búsqueda de soluciones transitorias, se presentó a la comunidad una propuesta alternativa orientada a garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad y confort, mientras se gestionan y obtienen los recursos necesarios para la ejecución definitiva de la obra, ya sea a través del Gobierno Nacional o del ente territorial correspondiente”, sin embargo, esa propuesta fue rechazada tanto por el alcalde municipal como por la comunidad, quienes manifestaron su desacuerdo con la implementación de cualquier solución intermedia, y no descartan retomar y/o mantener vías de hecho que impiden la normal ejecución del proyecto, incluyendo la ocupación indebida del espacio público y la obstrucción de los frentes de obra.

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Finalmente la ANI reiteró que los proyectos de infraestructura responden a procesos de planeación técnica, ambiental y social que buscan equilibrar el desarrollo regional con la sostenibilidad y la seguridad vial, y llamó a mantener los canales de comunicación y concertación.

En Aracataca sus pobladores insisten en la necesidad de construir un puente para así posicionar el territorio como destino turístico y de paso gestionar la declaratoria de Distrito Turístico, Literario y Cultural de la Nación.