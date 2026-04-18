La Policía Metropolitana de Santa Marta reportó este sábado la captura del presunto autor del doble homicidio registrado en la madrugada de este 18 de abril en el corregimiento de Taganga, zona rural de la capital magdalenense.

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Un hombre identificado como Jerry y una mujer conocida como Katira, quienes eran esposos y al parecer de nacionalidad venezolana, fueron las víctimas de la acción criminal.

redes Pareja que fue asesinada en el corregimiento de Taganga.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la detención del presunto responsable del doble crimen se produjo en flagrancia, gracias a una alerta emitida por la comunidad.

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“Uniformados adscritos al Modelo de Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios lograron interceptar a un sujeto a bordo de un vehículo tipo taxi, a quien se le halla en su poder dos armas de fuego, munición y prendas de vestir de las fuerzas militares”, detalló la institución armada en un comunicado.

De hecho, las primeras versiones del caso apuntaban que los autores del ataque portaban prendas alusivas a la Sijín, quizá para engañar a las víctimas o para evadir a las autoridades mientras huían de la escena.

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Los elementos incautados, junto con el capturado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde realizarán las respectivas audiencias que definirán su responsabilidad penal.

“Se dispuso de todas nuestras capacidades investigativas para aclarar los móviles que condujeron a estos hechos. Invitamos a la comunidad a seguir denunciando este tipo de conductas que atentan contra la vida e integridad de las personas a través de la línea de emergencia 123″, dijo el coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

Una versión

Un testigo del ataque de esta madrugada señaló a las autoridades que la pareja había acudido este viernes 17 de abril hasta el Gaula de la Policía “a interponer una denuncia por amenazas, de las cuales venían siendo víctimas”.

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En ese sentido aseguró que “únicamente ellos tres tenían conocimiento de la denuncia presentada, señalando que, al parecer, la información pudo haber sido filtrada a un grupo delincuencial conocido como ‘los Pachenca’, a quienes les atribuyó la autoría del hecho.

Cómo los mataron

Una allegada de la pareja, que fue testigo del hecho, indicó que dentro de la vivienda donde las víctimas residían los agresores habrían causado la muerte del hombre con arma blanca (machete), mientras que la mujer fue sacada de la residencia, lesionada con arma de fuego y posteriormente arrojada por el cerro colindante.