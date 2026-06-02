En medio de operativos desarrollados por unidades de la Policía Metropolitana de Santa Marta lograron la captura de dos ciudadanos por los presuntos delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

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La primera de las detenciones por posible homicidio se registró en el barrio Pescaíto, de la ciudad de Santa Marta, y cobija a un hombre señalado de atentar contra la vida y la integridad de un ciudadano que se encontraba en un establecimiento abierto al público.

La rápida reacción de la patrulla de vigilancia permitió que fuera detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación que lo procesará por presunto homicidio.

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Mientras que la detención del hombre por porte de armas fue en flagrancia en el municipio de Ciénaga- Magdalena. Al momento de una requisa los uniformados le hallaron en su poder un revólver y una pistola. El procedimiento, según el coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, se desarrolló en el sector La Playa, del municipio de Ciénaga.

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El oficial ratificó que la Policía Nacional continuará desplegando planes preventivos, con el fin de evitar la comisión de hechos delictivos que afecten la seguridad y la convivencia ciudadana, al tiempo que invitó a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier situación sospechosa o hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123.