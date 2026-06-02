La noche de este lunes 1 de junio volvió a teñirse de sangre en el municipio de Soledad. Un hombre identificado como Miguel Ángel Oliveros Álvarez, de 30 años, fue asesinado a tiros cuando se encontraba en su residencia del barrio Ciudad Bonita.

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El crimen ocurrió hacia las 10:00 p. m. en la calle 77A No. 8-123. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la víctima permanecía dentro de la vivienda cuando una persona llegó hasta el lugar y llamó su atención.

Al salir para atender el llamado, un sujeto descendió de una motocicleta y le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el sitio.

Investigadores de la Sijín asumieron los actos urgentes y adelantan las labores correspondientes para establecer los móviles del homicidio y dar con el paradero de los responsables.

Según las primeras indagaciones, Oliveros Álvarez se dedicaba actualmente al negocio informal de préstamos de dinero, conocido popularmente como ‘gota a gota’.

Además, familiares manifestaron a las autoridades que aproximadamente una semana antes del ataque había comentado que estaba siendo amenazado por una persona conocida con el alias de Primon.

Un viejo conocido de las autoridades

El nombre de Miguel Ángel Oliveros no era desconocido para los organismos de seguridad.

De acuerdo con los registros judiciales, acumulaba 11 anotaciones por delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir, fuga de presos, hurto calificado, receptación, falsedad personal, uso de documento falso y porte ilegal de armas de fuego.

Su historial cobró notoriedad pública en julio de 2023, cuando fue capturado por unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla mediante orden judicial por un caso de fleteo ocurrido en el norte de la ciudad.

En ese momento, las autoridades lo identificaron con el alias de ‘El Cejas’ y señalaron que había sido procesado por el asesinato del patrullero de la Sijín Eduardo Bolaños Guzmán, ocurrido en abril de 2018 durante un intento de hurto en el barrio Siete de Abril.

De acuerdo con la información revelada en ese entonces por la Policía Metropolitana, Oliveros también habría integrado la banda delincuencial ‘Las Pirañas’, organización dedicada principalmente a la comisión de fleteos y otros hurtos en Barranquilla y su área metropolitana.

Las autoridades también indicaron que en 2023 fue capturado por el delito de concierto para delinquir dentro de una investigación relacionada con el homicidio del agente de la Sijín.

Hipótesis bajo investigación

Aunque hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial sobre los móviles del asesinato, investigadores analizan si el crimen estaría relacionado con las amenazas que había recibido recientemente o con posibles disputas derivadas de sus antecedentes judiciales.

La Policía señaló además que en el sector donde ocurrió el homicidio tiene injerencia el grupo delincuencial organizado ‘Los Costeños’, por lo que no se descarta ninguna línea investigativa.

Mientras avanzan las pesquisas, el asesinato de Oliveros Álvarez se suma a la cadena de hechos violentos registrados en los últimos días en Soledad, un municipio donde las autoridades mantienen la atención sobre las disputas entre estructuras criminales por el control de actividades ilícitas y territorios.