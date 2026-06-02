En medio de los cuestionamientos de la institucionalidad y de varias denuncias ante el Congreso contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación indebida en política a favor del candidato oficialista, Iván Cepeda, y también con las pesquisas que ha abierto la Procuraduría contra seis de sus ministros y un centenar de funcionarios por la misma anomalía, hay rumores en los medios capitalinos sobre eventuales renuncias en el gabinete para entrar de lleno en la campaña tras la derrota que sufrió el aspirante gobiernista contra el abogado y empresario ‘outsider’ Abelardo de la Espriella en la primera vuelta de las presidenciales del pasado domingo.

Por ahora, los ministros indagados son los de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y de Trabajo, Antonio Sanguino.

Y también son revisadas actuaciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien hizo parte de la campaña de Petro y tiene señalamientos por supuestos dineros de dudosa procedencia en 2022; así mismo, se estarían evaluando manifestaciones de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas; y Luis Eduardo Montealegre, ex ministro de Justicia.

El procurador Gregorio Eljach dijo en días pasados a medios que hay un total de 142 funcionarios que podrían ser investigados y que “hay 6 nombres de ministros (…), Hay una que está lista incluso para pliego de cargos”.

“El día que sea necesario aplicar las normas disciplinarias, se hará. No podemos actuar según el deseo de quienes, aun sabiendo que algo no se puede hacer, exigen que se haga porque buscan ver ‘sangre en la arena’, como en las corridas de toros. Debemos aplicar las normas con justicia, prudencia y garantías para los derechos del investigado: debido proceso, derecho a la defensa, presunción de inocencia y doble conformidad en los casos de elección popular”, afirmó.

Entre tanto, el jefe de Despacho del Gobierno, José Raúl Moreno, dijo que Petro no renunciará, pese a las críticas que le han caído por lo que consideran varios sectores políticos como participación indebida en política.

“El presidente no va a renunciar”, fue el mensaje emitido por Moreno luego de Petro aseverara: “Vamos a dar la batalla por la vida y la historia libertaria se Colombia. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”.