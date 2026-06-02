La polémica que desató el candidato Iván Cepeda por el uso de la camiseta de la selección Colombia para las elecciones presidenciales se trasladó a la calle con actos de vandalismo.

En horas de la noche del lunes 1 de junio, luego de que el combinado tricolor jugara un partido amistoso contra Costa Rica en Bogotá, simpatizantes del aspirante presidencial del petrismo salieron a manifestar a las calles como apoyo a esta campaña.

En medio de las marchas,el bus de la Selección fue retenido por algunos manifestantes, quienes no permitieron que este avanzara. Acto seguido, según algunos videos que circulan en redes sociales, pegaron carteles con propaganda política a favor del candidato perteneciente al Pacto Histórico.

Ante esto, el candidato presidencial Abelardo De la Espriella, de los Defensores de la Patria, denunció que los seguidores de Cepeda “atacaron el bus de la Selección Colombia en Bogotá, usando el símbolo deportivo más querido del país como escenario de propaganda política”.

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En este sentido, el ganador de la primera vuelta de las presidenciales del pasado domingo criticó que “lo que le hicieron a la Selección es lo que quieren hacerle a toda Colombia: bloquearla y vandalizarla”.

Polémica en Bogotá: Anoche el bus oficial de la Selección Colombia terminó en medio de una movilización electoral. Además de afectar el itinerario del equipo, los manifestantes cubrieron partes del vehículo con propaganda alusiva a la campaña de Iván Cepeda.



¿Usted qué opina? pic.twitter.com/uFrewYcKcP — Noticias de Colombia y el Mundo (@noticias45col) June 2, 2026

Por lo que invitó a responder con contundencia en las urnas este 21 de junio, en las votaciones de la segunda vuelta.

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En el comunicado emitido por la campaña del Tigre, se lee al respecto que “seguidores del candidato Iván Cepeda interceptaron, acorralaron y vandalizaron el bus de la Selección Colombia que trasladaba a los jugadores hacia el estadio El Campín para el partido de despedida ante Costa Rica, previo al Mundial 2026″.

Consideró que “los hechos son inaceptables y no admiten ninguna justificación: simpatizantes de la campaña de Cepeda bloquearon el vehículo, impidieron al conductor continuar su recorrido y procedieron a pegar afiches del candidato tanto en los costados como en el parabrisas del bus. La Selección Colombia, el equipo de todos los colombianos, fue usada como escenario de propaganda política por quienes no respetan ni los símbolos que nos unen”.

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“Las hordas de Petro y Cepeda destruyen, bloquean y vandalizan. Esto que le hicieron a la Selección Colombia en Bogotá es lo que quieren hacerle al país. No alientan a nuestros jugadores: los insultan. No usan nuestra camiseta: quieren prohibirla,” agregó.