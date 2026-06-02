La carrera por la Presidencia sigue reconfigurando el mapa político de cara a la segunda vuelta. Este martes, el Partido de La U anunció oficialmente su respaldo a la candidatura de Abelardo De la Espriella, uniéndose así a los apoyos que previamente habían expresado Cambio Radical y el Partido Conservador.

A través de un comunicado firmado por su Dirección Colegiada, La U aseguró que los resultados de la primera vuelta presidencial envían un mensaje claro de los ciudadanos a los partidos tradicionales. En el documento, la colectividad afirmó que “el pueblo ha hablado” y sostuvo que De la Espriella representa una alternativa capaz de “salvar la democracia”.

La colectividad hizo un llamado a escuchar el mandato de las urnas y señaló que la mejor manera de responder al mensaje ciudadano es respaldar al candidato que avanzó a la segunda vuelta como una opción distinta al establecimiento político tradicional. Además, invitó a sus militantes y simpatizantes a acompañar la campaña del aspirante presidencial.

El respaldo de La U fortalece el bloque político que se ha venido consolidando alrededor de De la Espriella tras la primera vuelta. Días atrás, Cambio Radical anunció su adhesión a la candidatura del abogado cordobés, mientras que el Partido Conservador también oficializó su apoyo de cara a los comicios.

El pueblo ha hablado y nos ha dicho que los partidos políticos debemos reflexionar; en la elección ciudadana de hoy, la voz del Pueblo ha hablado y nos está diciendo: Es Abelardo De La Espriella, el outsider, el que puede salvar la democracia. pic.twitter.com/5R8onicGKH — Partido de la U (@partidodelaucol) June 2, 2026

Entretanto, Creemos, movimiento con el que Federico Gutiérrez llegó a la Alcaldía de Medellín, también decidió apoyar al ‘Tigre’, quien además cuenta con el respaldo de Salvación Nacional, fundado por Álvaro Gómez Hurtado y ahora liderado por su sobrino, Enrique Gómez, quien es muy cercano al candidato de Defensores de la Patria.

Con estas adhesiones, De la Espriella suma el respaldo de tres de las principales colectividades del país, en un movimiento que podría tener impacto en la disputa electoral frente a Iván Cepeda.

“No haré acuerdos ni con partidos, ni con dirigentes tradicionales”

Ante los respaldos de colectividades políticas, el abogado cordobés manifestó que cualquier persona es bienvenida a su proyecto político, pero reiteró que no hará acuerdos con ningún partido ni dirigentes tradicionales, ratificando que es un aspirante ‘outsider’ que busca llegar a la Casa de Nariño.

“Anoche lo dije en mi discurso: yo no soy político. He hecho un pacto con el Pueblo, y es el Pueblo quien lo está sellando en las urnas. Desde anoche, distintos partidos y numerosos líderes han decidido respaldar al Tigre en esta segunda vuelta. Todo ciudadano que, por patriotismo y en defensa de la democracia frente al tirano y su marioneta, quiera acompañarnos, es bienvenido a votar por José Manuel y por mí”, sostuvo.

Sin embargo, enfatizó en que no hará ningún tipo de acuerdo “ni por debajo ni por encima de la mesa”.