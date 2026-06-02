El panorama de la segunda vuelta presidencial comienza a definirse no solo en el escenario político, sino también en las plataformas de pronósticos internacionales. Abelardo De la Espriella, quien aseguró su paso a la instancia definitiva de las elecciones, registra un importante crecimiento en las estimaciones de Polymarket, uno de los mercados de predicción más reconocidos del mundo.

Lea más: “El escrutinio lo hacen jueces de Colombia, no la Registraduría, y va superior al 90%”: registrador Hernán Penagos tras las elecciones de primera vuelta

De acuerdo con los datos más recientes de la plataforma, De la Espriella aparece con un 81 % de opciones de convertirse en el próximo presidente de Colombia el próximo 21 de junio. En contraste, el aspirante Iván Cepeda figura con un 20 % de probabilidad de alcanzar la Casa de Nariño.

Las proyecciones de Polymarket mostraron una alta coincidencia con el comportamiento de los votantes durante la primera vuelta. El 31 de mayo, la plataforma estimaba en un 66 % las posibilidades de triunfo para De la Espriella. Tras conocerse los resultados electorales, ese indicador aumentó 15 puntos porcentuales. En ese momento, Cepeda contaba con una probabilidad estimada del 35 %.

Por otro lado, la candidatura de Paloma Valencia venía mostrando una tendencia a la baja en las mediciones previas a la jornada electoral y llegó al día de las elecciones con una estimación del 1,5 %. Por su parte, Sergio Fajardo alcanzaba el 1 %. Estas cifras terminaron reflejándose de manera similar en los resultados preliminares del escrutinio.

Ver más: “Mi pacto es con el pueblo”: De la Espriella descarta alianzas con partidos políticos

Luego de conocerse los resultados, varios dirigentes del Centro Democrático que respaldaron a Valencia comenzaron a manifestar públicamente su apoyo a la campaña de De la Espriella. Uno de los pronunciamientos más relevantes fue el del expresidente Álvaro Uribe Vélez, máximo referente de esa colectividad.

“Hemos perdido, asumo humildemente mis responsabilidades. Ganó el doctor Abelardo de la Espriella, cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución y de las libertades”, expresó Uribe

A este respaldo también se sumó David Luna, quien participó en la Gran Consulta por Colombia y anunció su decisión de acompañar al candidato en la segunda vuelta.

Lea también: Congresista María Fernanda Carrascal invitó a Juan Daniel Oviedo a tomarse un café de cara a la próxima segunda vuelta

“Felicito a Abelardo de la Espriella por su victoria. Hoy comienza una nueva etapa. Quienes creemos en la libertad, la seguridad y las oportunidades debemos unirnos para derrotar a Iván Cepeda en las urnas. Por esa razón, votaré por Abelardo de la Espriella. Mi reconocimiento y gratitud a Paloma Valencia y a Juan Daniel Oviedo por su esfuerzo, altura y compromiso con Colombia”.

Tras la jornada electoral, ambos aspirantes ofrecieron mensajes a sus seguidores. Mientras Iván Cepeda expresó reparos frente a los resultados obtenidos, De la Espriella destacó el respaldo recibido en las urnas y celebró su avance hacia la segunda vuelta.

Con la campaña entrando en su fase decisiva, se prevé que los dos candidatos participen en varios debates y encuentros públicos antes de la elección definitiva que definirá al próximo presidente del país.

Además: “Aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”: Petro le da nuevo espaldarazo a la campaña de Cepeda