Profunda indignación ha causado la no aceptación de los resultados del preconteo del presidente Gustavo Petro que dio como triunfador de la primera vuelta presidencial a Abelardo De la Espriella y como segundo en la contienda a Iván Cepeda.

Esta vez fue el Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares de Colombia los que expresaron su rechazo a las declaraciones del mandatario. Aseguraron que Petro pone “en tela de juicio los resultados del preconteo electoral de la jornada democrática”.

“Si bien el ordenamiento jurídico colombiano establece que los resultados oficiales solo adquieren plena validez una vez culmina el proceso de escrutinio, resulta altamente inconveniente, preocupante y lesivo para la estabilidad institucional que, desde la más alta investidura del Estado, se desconozca anticipadamente un procedimiento electoral que se desarrolló de manera transparente, organizada y bajo la supervisión de las autoridades competentes”, dijeron mediante un comunicado.

El Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro manifestaron que este tipo de pronunciamientos “afectan la confianza ciudadana, debilitan la credibilidad institucional y generan incertidumbre sobre uno de los pilares fundamentales de toda democracia: la legitimidad electoral”.

A su vez, destacaron la labor de la Registraduría Nacional como el ente encargado de la logística de los comicios, así como el “compromiso” de los jurados de votación, testigos electorales, funcionarios y misiones nacionales e internacionales de observación electoral “quienes contribuyeron a garantizar un proceso participativo y legítimo, al cual acudieron millones de colombianos para expresar libremente su voluntad soberana”.

“Así mismo, se reconoce el trabajo de la Fuerza Pública, que brindó las garantías de seguridad y orden para el desarrollo de la jornada electoral”, se lee en la comunicación.

Debido a esta situación, hicieron un llamado al Gobierno a garantizar el proceso electoral, abstenerse de participar en política y aceptar los resultados. En ese sentido, instaron a los sectores políticos, sociales y ciudadanos a rodear y defender las instituciones democráticas del Estado, las cuales deberán “preservar el orden democrático, garantizar el respeto por la voluntad popular y proteger la estabilidad de la República”.

“Es de vital importancia fortalecer el acompañamiento de la comunidad internacional y de organismos multilaterales como garantes y observadores del proceso electoral de la segunda vuelta presidencial. Su presencia contribuirá a la transparencia, la legitimidad y la confianza ciudadana en el desarrollo de una jornada electoral libre, democrática y plenamente”.