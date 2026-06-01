Dos miembros del Clan del Golfo, la principal organización criminal de Colombia, murieron después de enfrentamientos con el Ejército de Colombia en el municipio de Sipí, en el departamento del Chocó, informaron fuentes castrenses este lunes.

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El enfrentamiento con este grupo, que se saldó con la detención de otros dos integrantes, formó parte de las medidas de seguridad para la primera vuelta de las elecciones presidenciales del pasado domingo, que discurrió sin ningún altercado de violencia.

Esta operación contó con el trabajo conjunto de la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía colombiana, y además incautaron armas de fuego y munición, además de un artefacto explosivo, según un comunicado del Ejército.

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#AEstaHora | Unidades del Ejército Nacional en desarrollo de operación ofensiva contra integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo, en la vereda El Embarcadero, municipio Sipí, #Chocó, con apoyo de @FuerzaAereaCol, @ArmadaColombia y @PoliciaColombia, sostienen… pic.twitter.com/E3hxZqt9qH — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) June 1, 2026

El Ejército informó que también desactivó más de 25 artefactos explosivos en una zona rural del departamento del Cauca (suroeste) presuntamente instalados por miembros del grupo armado Carlos Patiño, que forma parte de las disidencias de las FARC del Estado Mayor Central (EMC), liderado por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, por el que el Gobierno ofrece una millonaria recompensa.

El Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), es el grupo armado ilegal más numeroso del país, con al menos 10.000 miembros y con influencia en 296 municipios según datos de la Fundación de Ideas para la Paz (FIP).

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