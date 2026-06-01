Ante los medios de comunicación, el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, y el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Germán Gómez, dieron a conocer que a través de dos diligencias de allanamiento y registro adelantadas por unidades de la Sijín y el GOES, en coordinación con la Fiscalía 39 Local URI, fueron capturadas en flagrancia siete personas por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, falsedad marcaria, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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Entre los capturados se encuentran Jesús Freile, alias Lagrimita; Maicol Bonete, alias Manchas; Luis Arzusa, alias Crosty; Angie Prasca, ‘Angie’; Jhon Larios, ‘Jhon’; Franklin Caldera, alias Franklin; y Luis Ribón, alias Ñoño.

Policía Metropolitana de Valledupar

Las verificaciones realizadas por las autoridades permitieron establecer que algunos registran antecedentes por hurto, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, lesiones personales y violencia intrafamiliar, acumulando 13 anotaciones judiciales.

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Asimismo establecieron que presuntamente Jesús Freile, alias ‘Lagrimita’, y Maicol Bonete, alias ‘Manchas’, serían integrantes del grupo delincuencial común organizado ‘Los Rastrojos Vallenatos’, orientado por un actor criminal conocido como alias ‘El Cabezón’, con injerencia en actividades de tráfico de estupefacientes en la comuna cinco.

De igual manera destacaron que estos individuos presuntamente serían los responsables de homicidios selectivos, extorsiones y tráfico de estupefacientes en los sectores de La Nevada, Brisas de La Popa, Bello Horizonte, Divino Niño y zonas aledañas de la comuna cinco.

Entre los hechos atribuidos a esta estructura se destacan: El 4 de mayo de 2026, en la tienda El Turbo CR5, ubicada en el sector Divino Niño, sujetos armados realizaron disparos contra el establecimiento y dejaron un panfleto intimidatorio, mientras la víctima era objeto de exigencias económicas atribuidas a alias ‘El Cabezón’.

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El 11 de mayo de 2026, delincuentes dispararon contra el establecimiento comercial La Bendición, en el sector Divino Niño, dejando un panfleto intimidatorio y amenazando a sus propietarios para obligarlos a establecer contacto con la organización criminal.

El 16 de abril de 2026, en el establecimiento El Rey de las Promociones, ubicado en La Nevada, un sujeto que se movilizaba en motocicleta lanzó un panfleto intimidatorio y efectuó disparos contra el inmueble, difundiendo amenazas relacionadas con una presunta ‘limpieza social’.

El 18 de abril de 2026, dos individuos en motocicleta llegaron hasta el establecimiento Mercadito La Cosecha, en el sector Divino Niño, donde dejaron un panfleto intimidatorio, realizaron disparos contra el local y profirieron amenazas alusivas a una presunta ‘limpieza social’.

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También, las motocicletas incautadas presentaban alteraciones en sus guarismos de identificación y serán sometidas a las verificaciones judiciales correspondientes.