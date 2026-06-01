Durante un acto institucional celebrado en el recinto de la corporación, el Concejo de Barranquilla instaló formalmente su segundo periodo de sesiones ordinarias de 2026 este lunes 1 de junio.

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Para este ciclo legislativo, el cual se extenderá hasta el próximo 31 de julio, las sesiones se concentrarán en el fortalecimiento del control político a la administración distrital y en el seguimiento riguroso de la ejecución del Plan de Desarrollo.

El presidente de la corporación, Mauricio Villafañez Jabba, encabezó la sesión y fijó las prioridades del período ante los 21 concejales que integran el cabildo. En su intervención destacó que la agenda estará enfocada en la realización de debates de control político a las distintas secretarías de la administración, orientados a evaluar el avance de las obras públicas y a verificar el cumplimiento de las metas trazadas por el gobierno local.

”Este inicio de sesiones estará marcado por el trabajo, el debate, la construcción y la presentación de propuestas que seguirán aportando al desarrollo de nuestra ciudad. Estamos convencidos de que trabajaremos unidos para lograr los mejores resultados para Barranquilla”, expresó Villafañez Jabba.

En su discurso, el presidente hizo un llamado expreso a la plenaria para mantener el compromiso con la ciudadanía, subrayando que el control político no es únicamente un requisito normativo, sino una herramienta fundamental para acercar la administración al territorio. Su ejercicio, además, busca fomentar la participación ciudadana y garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.

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Durante los próximos dos meses, indicaron que “el Concejo asegurará que los objetivos del Plan de Desarrollo se traduzcan en bienestar real para las comunidades, reafirmando el compromiso de la corporación con el progreso de los barranquilleros”.