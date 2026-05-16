El Concejo Distrital de Barranquilla otorgó la Medalla Barrancas de San Nicolás al destacado y reconocido humorista barranquillero José Manuel Castellón Correa, conocido artísticamente como ‘Joselo de Colombia’, uno de los personajes más destacados de la ciudad, en el teatro José Consuegra Higgins, en la celebración de sus 30 años de trayectoria.

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El reconocimiento llega en homenaje a esas tres décadas de actividad artística y su invaluable aporte a la cultura y el humor del Caribe colombiano.

La exaltación fue propuesta por el concejal Juan José Vergara Díaz, quien destacó la labor artística, cultural y humana del humorista, resaltando su contribución al engrandecimiento de Barranquilla y al fortalecimiento del patrimonio cultural de la región Caribe.

La proposición fue aprobada por la Mesa Directiva del Concejo Distrital de Barranquilla, presidida por Mauricio Villafañez, junto al primer vicepresidente Rachid Correa y el segundo vicepresidente Edgardo Acuña.

Nacido en Barranquilla el 19 de marzo de 1964, Joselo de Colombia se ha consolidado como uno de los humoristas más representativos del Caribe colombiano, llevando con orgullo el nombre de la ciudad a escenarios nacionales e internacionales.

Durante sus tres décadas de carrera artística, ha conquistado al público con su talento, creatividad y personajes icónicos como “La Chiqui”, convirtiéndose en una de las figuras emblemáticas del programa televisivo Sábados Felices.

“El Concejo destacó además que la historia de vida de José Manuel Castellón Correa es ejemplo de perseverancia, superación y dignidad. Antes de alcanzar reconocimiento nacional, desempeñó distintos oficios que fortalecieron su carácter y su conexión con las vivencias populares del pueblo barranquillero, inspiración que transformó en humor y arte para alegrar a miles de colombianos”, señaló la corporación en comunicado de prensa.

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Con esta distinción, el Concejo Distrital de Barranquilla reconoce no solo la destacada carrera artística de Joselo de Colombia, sino también su aporte social y humano, utilizando el humor como herramienta para transmitir alegría, esperanza y valores a las familias colombianas.